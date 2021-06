SHARE ON:

Chubut (EP), 09 de Junio 2021.Pese al reclamo del gobernador, el oficialismo no cuenta aún con los votos necesarios. Todos los sectores buscan evitar el desgaste previo a las PASO.

La confirmación del aplazamiento de las PASO y de las elecciones legislativas para septiembre y noviembre, respectivamente, volvió a poner en escena una discusión que hoy todos prefieren evitar: la zonificación minera.

Quien volvió a poner sobre la mesa la falta de tratamiento del proyecto fue el propio gobernador Mariano Arcioni. En las últimas horas, el mandatario dio a entender que lo que demora la discusión son los “egoísmos” y el oportunismo electoral. “Sin ánimos de críticas, el debate de desarrollo productivo de la Meseta se debe dar desde el conocimiento y el apoyo científico pero lamentablemente algunos actores son personalistas y buscan temas electores siendo muy egoístas por no pensar en el otro”.

Según pudo averiguar este diario, lo expresado por Arcioni no se aleja de la realidad que atraviesa la previa electoral. Sin embargo, lo que el mandatario no dice es que en estos momentos, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para conseguir la aprobación.

Más allá de los comentarios de Arcioni y pese a que el oficialismo se muestre envalentonado en dar el debate, el momento no es el mejor. “No están los votos. Para qué vas a sacrificar una votación si no tenés cómo aprobarla. Calculamos que después de las elecciones habrá una bajada del PJ nacional para que los diputados acompañen”, le dijo a este diario una fuente inobjetable cercana al gobernador.

Es que el ejecutivo sabe que no es momento de instalar un tema que genera tantos desencuentros en la sociedad y que podría generar, en consecuencia, un resultado adverso para un gobierno muy cuestionado por la situación política, económica y social que atraviesa la provincia desde hace años, todavía sin poder pagar a tiempo los salarios de la masa trabajadora local.

“Siempre digo que todos aquellos que dicen ser o quienes somos peronistas, buscamos la industrialización, el trabajo digno y el cuidado del medio ambiente”, dijo Arcioni apuntando hacia un sector del PJ. Y agregó: “Tenemos que dar una discusión profunda y no fundamentalista”.

Actores

Los dardos tienen, incluso, receptor directo: el actual presidente del PJ, Carlos Linares. Es que el exintendente de Comodoro Rivadavia es el principal escollo que tiene hoy el gobernador para llevar adelante la iniciativa minera. Y es que el proyecto mantiene hoy completamente fracturado al PJ local entre los peronistas provinciales, que responden a Sergio Massa y apoyan el deseo del presidente Alberto Fernández de poder generar una “gran oportunidad para un país que necesita producir, crecer y exportar”, como manifestó en su momento.

Linares, de facción kirchnerista, no está de acuerdo con el proyecto al igual que el bloque del Frente de Todos en la Legislatura. Otro peronista que también lleva adelante la bandera de la oposición a la iniciativa es el intendente de Trelew, Adrián Maderna, con buena representación en diputados.

En la actualidad, el proyecto de ley presentado por el ejecutivo se encuentra varado en la Legislatura. Incluso luego de que los diputados locales rechazaran la iniciativa popular que buscaba prohibir la megaminería y que había sido presentada, con más de 30 mil firmas, por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.

Fuente: Ambito Financiero