—

San Juan (EP), 20 de Julio 2021. En Gemera estiman que la próxima campaña se duplicará la inversión y San Juan captará más de 50% de todo el país.

En la provincia de San Juan existen sólo tres empresas que hacen servicios de exploración y perforación minera, el resto de la demanda se debe cubrir desde otras provincias. – Campaña minera 2021/2022

En el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (Gemera) estiman que habrá una fuerte apuesta a la exploración de minerales en San Juan la próxima temporada, y que eso va a disparar la demanda de insumos y logística en esta provincia como en las mejores épocas de los “90. Ante ese escenario, empresas mineras temen que se produzca un cuello de botella y que falten equipos de perforación, como también de logística para campamento y mano de obra especializada. La búsqueda de reservas minerales en la cordillera sanjuanina se reactivará con gran fuerza para la campaña 2021/2022. Se estima que se van a invertir al menos U$S 200 millones, duplicando la inversión de la temporada anterior en exploración, con lo cual, el plan de inversiones de San Juan se va a llevar más del 50% del total de todo el país, según cálculos de Gemera. La temporada pasada esta provincia alcanzó el 42% del total invertido en Argentina en exploración. Lo más buscado en este momento son máquinas perforadoras, porque la mayoría de las compañías mineras han planteado agresivos planes de perforación en forma simultánea. Alfredo Vitaller, gerente General de Josemaría (grupo Lundin), dijo semanas atrás que históricamente, en el total de campañas de perforación de ese proyecto que comenzaron en el 2003, se han perforado unos 75.000 metros. “Ahora, en una sola temporada vamos a sondear 66.000 metros” dijo, y agregó que el 1 de diciembre quieren tener 13 máquinas de sondaje funcionando al mismo tiempo, con una inversión de unos U$S 95 millones. En igual sentido, desde otra minera que a diferencia de la anterior, ya está en producción y que también quiere perforar esta temporada, confiaron que “nos está costando conseguir equipos, vemos que hay un déficit para atender tanta demanda. Y si se retrasa desde el momento inicial, a la larga toda la cadena se demora”. En Gemera detallaron que hay muchas empresas que quieren intensificar la actividad exploratoria por múltiples razones: porque han madurado sus proyectos, han obtenido buenos resultados anteriores y van por más, o bien porque quieren pasar a etapa de explotación y quieren sumar reservas. Se mencionó además del grupo Lundin (que también tiene el proyecto Filo del Sol), a Fortescue, Yamana, Hualilán y Barrick. En San Juan hay sólo tres empresas de perforación minera y el resto proviene de otras provincias mineras o petroleras. Mario Hernández, quien preside Gemera y también la Cámara Minera de San Juan, no descartó que las compañías deban tomar recaudos si no pueden conseguir la maquinaria para perforar, y reprogramar los planes exploratorios, ya sea empezando antes o terminando después de lo planeado. O incluso dejando metros de perforación para otro año. Hernández dijo que además de posibles faltantes por maquinaria, hay alerta por los servicios en general que requiere la exploración, y que esta temporada van a estar a full. En ese sentido mencionó servicios de análisis de roca (Empresa MSA) y servicios de campamento, que no son los mismos de producción, tales como hotelería, comida, ropa de cama, camas y baños químicos. “Otra cuestión es que se puso muy complicado conseguir profesionales especializados, personal para exploración tanto geólogos como técnicos”, dijo. Desde el sector destacan que es necesario lograr una mayor articulación público-privada en materia educativa para atraer y fomentar el interés de los jóvenes hacia estas tareas técnicas y profesiones. Otros referentes mineros alentaron también a privados a intensificar las inversiones en empresas dedicadas a prestar servicios de exploración y de perforación en la provincia. Al respecto, desde Gemera señalaron que si esta temporada se van a perforar alrededor de 500.000 metros es probable que el año que viene se tenga una cantidad parecida. La campaña de exploración se extiende desde el 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, pero el trabajo en campo suele intensificarse a partir de agosto cuando las condiciones climáticas lo permiten.

Antecedentes

En el sector minero calculan que en la década de 1990 al 2000 hubo un movimiento exploratorio parecido al que se avecina. La diferencia es que ahora va a haber mucha perforación, en la exploración.

Boom de inversión

200 son los millones de dólares que se estima se invertirán en la campaña 2021/2022 para exploración de minerales en la provincia de San Juan, el doble de la campaña anterior.

El factor local

Las empresas exploradoras mineras consideran que la provincia de San Juan empezó a sacarle ventaja a las restantes provincias por factores no sólo geológicos, sino políticos. “San Juan es el destino preferido de la exploración porque hay mejores condiciones”, dijo el titular de Gemera. En el sector consideran muy interesante la decisión del Gobierno provincial de dar un estímulo fiscal en términos de infraestructura para proyectos nuevos, ya que eso es un gesto de confianza para la exploración también. Es el caso de Josemaría, cuyo camino de ingreso se planea pasar a cargo de la provincia para ser usado en turismo, y su costo será descontado de las regalías.

Fuente Diario de Cuyo