Buenos Aires (EP), 24 de Abril 2021. Lucía Corpacci destacó el crecimiento de la actividad en Catamarca, aunque criticó la falta de políticas claras a nivel nacional.

La diputada nacional Lucía Corpacci, que preside la Comisión de Minería de la Cámara Baja, aseguró que la Provincia de Catamarca avanzó un casillero en la minería y la clave es la decisión política. Dijo que “ha mejorado muchísimo la licencia social” y que el Proyecto MARA “podrá desarrollarse en poco tiempo”.

“Tenemos un país donde se podría desarrollar la minería espléndidamente dándonos beneficios a las provincias cordilleranas, donde la minería debiera ser el motor de desarrollo de todos. La minería tiene que ser para nuestras provincias un objetivo a desarrollar porque yo estoy convencida que viviríamos mucho mejor si pudiéramos desarrollar la minería. Chile desarrolla la minería y yo recuerdo haber ido a zonas como Copiapó hace 20 años atrás, y eran más chiquitas que el pueblito más chico de mi provincia, y hoy son ciudades desarrolladas donde su gente vive muchísimo mejor y fue gracias a la minería. Nosotros tenemos un país donde no hay una política clara sobre qué minería queremos”, comentó la legisladora nacional al programa radial “Creación Renovable” de la CNN Radio San Juan.

¿A qué se refiere con “la falta de política clara sobre qué minería queremos”?, le consultaron a Corpacci. “Me refiero a cuáles son los controles ambientales que vamos a tener y que deben ser estrictos porque nadie habla que no lo sean, cuáles son los impuestos que vamos a cobrar, cuáles son las retenciones que vamos a cobrar, qué le va a corresponder a Nación y qué a las provincias, qué tipo de minería se va a desarrollar en cada una de las provincias, quiénes van a ser los proveedores mineros y cuáles vamos a desarrollar en cada una de las regiones. Yo creo que todo eso hace a la claridad de qué minería queremos”, respondió.

Según la ex gobernadora, la provincia estaba “muy atrás en la cuestión minera, en relación con San Juan y Santa Cruz, y fue avanzando un casillero. Yo creo que para desarrollar la minería tiene que haber decisión política, si el gobierno no dice que la minería es herramienta para que mi gente viva mejor, difícilmente se desarrolle. Por eso también es importante que esos recursos vayan a los municipios mineros para que la gente local también vea que con la minería vive mejor, que tiene mejores servicios, mejor infraestructura, mejor educación y salud”.

En cuanto a la licencia social, considera que en Catamarca “se ha mejorado muchísimo, trabajamos mucho, y todos los días, para sostener esa licencia social. Y lo hacemos demostrándole a la comunidad que los recursos realmente vuelven a ellos. Siempre va a existir, y en San Juan también lo tienen, aunque no les impide trabajar como nos pasa a nosotros, un sector lleno de fanatismo que yo lo denomino antiminero, y un sector ambientalista que, puedo o no coincidir, pero entiendo cuál es su norte, su pensamiento y creo que ellos van a existir siempre. Y está bien que existan porque no es bueno que todos pensemos exactamente igual”.

“Cuando la gente ve que forma parte del núcleo de trabajo, que la mano de obra que se contrata es local, que viven mejor y cobran mejores sueldos que trabajando en el municipio o en el campo, todo eso hace a la licencia social y es ahí cuando la gente empieza a defender la minería”, comentó en el programa radial sanjuanino.

Proyecto MARA

La diputada nacional se refirió a la importancia del Proyecto MARA (Agua Rica y Alumbrera integrados) para los catamarqueños. “Va a significar muchísimo. Yo hubiera querido que Agua Rica empiece hace tiempo, pero hubo una serie de impedimentos. El primer impedimento entre tres empresas privadas que no se ponían de acuerdo para ver cómo dividían eso, cómo se organizaba. Luego hubo impedimentos legales porque un Consejo Deliberante que declaró que no se podía hacer minería en ese departamento, cosa que es claramente inconstitucional, pero bueno la Justicia también actúa tarde porque resolver ese conflicto llevó casi 5 años y uno dice por qué no se resuelve si la Ley es clara en ese sentido, pero hay que respetar también esos tiempos. Después, un proyecto que era muy grande y se redujo, llegar a acuerdos con la interestadual YMAD que era parte de Alumbrera y ahora parte de estas instalaciones son para Agua Rica. Hubo muchas cosas para resolver en el camino y parece que todo esto ya está allanado y creo que en un tiempo no muy largo Agua Rica, en su nuevo modelo, porque no es el modelo inicial, podrá desarrollarse en poco tiempo y va a generar muchísimo trabajo”, expresó.

El FEM

La catamarqueña cuenta con 93 proyectos de su autoría como diputada nacional. Uno de ellos es la creación del Fondo Especial Minero (FEM) que deberá alimentarse con un 20% de lo que el Estado nacional recibe en concepto de tributos de las provincias mineras y “devolverlo” a éstas para que sean usados en infraestructura.

“Esto es importante porque la mayor parte de los recursos de la minería, saquemos las regalías que por lógica quedan para la provincia, quedan en manos de la Nación, de tributos nacionales como es el Impuesto a las Ganancias y retenciones. Las provincias petroleras tienen la renta petrolera y las provincias mineras, que no somos tantas, debiéramos tener una compensación por el uso de un recurso que no es renovable y que debiera ser un fondo para el desarrollo de infraestructura de esas provincias que, casualmente, somos las provincias más postergadas del país”, explicó.

Según Corpacci, “sería de estricta justicia que se cree un fondo que sirva específicamente para infraestructura de esas provincias porque las mayores dificultades que tenemos nosotros es la infraestructura en caminos, en servicios. Catamarca es la única provincia que no tiene una Línea de 500 kW y es muy costosa hacerla. Cuando uno ve el enorme ingreso de divisas al país que significó Alumbrera, decimos que algo más nos debiera haber quedado”.

Conflicto limítrofe con Salta

La Provincia de Catamarca, y su vecina, la Provincia de Salta, mantienen un conflicto limítrofe y, según la exgobernadora, “lo debiera resolver una bicameral del Congreso Nacional porque así lo resolvió la Justicia que no avanza porque cuesta decir va a ser de Salta o va a ser de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil y el gobernador de Salta, con quien tiene buena relación, han llegado a algunos acuerdos. Por ejemplo, donde tenemos el conflicto vamos a tratar de que se tribute la mitad en cada región y que avancen los emprendimientos. Hay una sola área de nuestra provincia que no tiene discusión, que es la zona del Salar del Hombre Muerto donde está FMC, porque tenemos clarísimo que esa zona pertenece a Catamarca”, detalló.

Lucía Corpacci considera que “mientras no tenía valor nadie lo quería, ahora que todos descubrimos que hay litio todos lo quieren. Hasta tanto la Bicameral resuelva está bueno que los gobernadores de las dos provincias se hayan sentado y sellen un acuerdo que signifique que ninguno de los dos cede nada. Hasta tanto se resuelva el conflicto van a avanzar en estos puntos que son: hay una empresa que quiere estar en la zona de conflicto o ha pedido un yacimiento en la zona de conflicto, nos sentamos y veamos que la mano de obra sea de las dos provincias, tributen en ambas provincias. En eso estamos trabajando”, concluyó.

Fuente Cámara Minera San Juan – El Ancasti