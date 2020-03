—

Chubut (EP) 29 de Feb. – Se trata de Francisco Chiquichano, líder de la comunidad originaria ubicada en el Departamento de Gastre. Planteó que en la zona “hay un tesoro enterrado” y que “si el recurso natural no se convierte en recurso económico, no sirve para nada”.

El Cacique Francisco Chiquichano, de la comunidad originaria de Blancuntre, en la Meseta Central del Chubut, dijo este jueves que en la región “tenemos un tesoro enterrado”, en relación con los recursos mineros, y pidió la habilitación de la actividad.

“A nosotros no nos cuentan el cuento, porque vivimos ahí. Hay gente que dice que no, pero nosotros vivimos ahí, y ahí no hay inversiones”, dijo Chiquichano, en una entrevista a LU20 Radio Chubut.

Blancuntre es una comunidad aborigen ubicada en el Departamento Gastre, en la Meseta Central, zona que contiene importantes recursos mineros, como por ejemplo el Proyecto Navidad, yacimiento de plata de grandes dimensiones que espera por su habilitación legislativa para comenzar la etapa de construcción.

“Lo que me hizo venir a la radio es que la gente se vive quejando de que los caminos están malos, que las máquinas no trabajan… puras quejas. Pero nadie dice que allí tenemos un tesoro enterrado. Falta ponerlo a producir”, dijo Chiquichano. “Por lo menos sería un paliativo. Me refiero a la minería”, enfatizó.

“Hoy no hay nada por la zona. Cada vez hay más campos semiocupados o desocupados”, describió acerca de la realidad de la zona.

Consultado por su opinión sobre la frase “El agua vale más que el oro”, que utilizan como consigna los opositores al desarrollo, Chiquichano respondió: “Hay gente que dice que cuida mucho el agua, porque del agua viene la vida. Estamos de acuerdo. Pero entonces por qué se secó el Lago Colhué Huapi, por ejemplo. Es un asunto muy triste ver el lago lleno de arena que no sirve para nada”.

El líder originario consideró, en este contexto, que la minería “sería parte de una solución al problema económico que tiene la provincia del Chubut, porque sabemos lo que está pasando”.

