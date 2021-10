—

San Juan (EP), 16 de octubre 2021. Origen Resources anunció la compra de una propiedad para realizar la primera exploración de ese mineral en la zona.

La producción de autos eléctricos, de celulares, de aspas de generadores eólicos y hasta de chalecos antibalas potenciaron la demanda de litio que, en los últimos 10 años, se disparó a nivel mundial y llevó el precio de la tonelada de los US$ 200 a los actuales US$ 6.000.

Seguramente por esta razón, las compañías mineras están buscando salares para extraer el mineral en sitios hasta ahora inexplorados. En la Argentina, es el caso de la provincia de San Juan, donde la empresa canadiense Origen Resources acaba de sellar un acuerdo de adquisición para la exploración de litio en esa provincia.

“La compañía celebró un acuerdo para adquirir la posible producción de litio salar Los Sapitos, en la provincia de San Juan, Argentina, de dos particulares”, dice el comunicado.

Hasta ahora, no se sabía de la existencia del llamado “nuevo oro blanco” en la provincia porque básicamente no se encuentra en el Triángulo del litio, ubicado en el límite de Argentina, Bolivia y Chile, y que concentra más del 85 % de las reservas de ese metal blando conocidas en el mundo.

Sin embargo, hace poco tiempo la existencia de dos pequeños salares en el norte de la provincia sanjuanina, al límite con La Rioja, alertó a la industria.

El documento de la minera señala que la compra es sobre 26.962 hectáreas ubicadas en la parte norte de la provincia de San Juan, a lo largo de un corredor tectónico relativamente inexplorado. Una serie de salares, fuentes termales y géiseres se encuentran dentro de este corredor tectónico y son geológicamente análogos a los conocidos ambientes portadores de litio en las provincias de Salta y Jujuy, principales productores de litio.

Según la minera canadiense “el muestreo limitado de salmuera en la propiedad durante la temporada de lluvias en 2018 arrojó un valor de 390 mg / L de litio de una muestra recolectada de un pozo poco profundo. Esto se compara favorablemente con el contenido de litio que se encuentra en varios salares en desarrollo dentro del Triángulo de Litio. El área alberga vastos depósitos aluviales de arena y arcilla que nunca han sido investigados por su contenido de litio”, señaló.

En principio, la empresa realizará un muestreo sistemático de las salmueras y de las arcillas ricas en litio “La ulexita (un mineral de evaporación de boro) también se ha identificado en la propiedad e indica que han estado presentes salmueras concentradas que contienen boro, lo que es un indicador de la prospectividad de litio”.

“Nuestro equipo ha estado involucrado en una búsqueda mundial de oportunidades de exploración de calidad y ha utilizado su amplia experiencia en exploración y desarrollo de litio para identificar y asegurar el proyecto Los Sapitos a escala distrital. Estamos entusiasmados de tener equipos en el terreno para comenzar a desbloquear el potencial de esta región en las próximas semanas”, señaló Blake Morgan, presidente de la compañía.

Respecto de los términos de la adquisición, Origen Resources señala que pagará a los vendedores US$ 50.000 y emitirá 200.000 acciones más una inversión de US$ 200.000 en exploración en el año 1 del acuerdo por el 100 % de Los Sapitos. La firma puede continuar haciendo cuatro pagos anuales de US$ 75.000, emitir 200.000 acciones e invertir un total de US$ 4,8 millones en gastos durante el período de cuatro años.

Potencial geológico sin explorar

Consultada sobre el tema, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) señalaron que «​Argentina es un país con un gran potencial geológico que todavía no ha sido explorado pero que avanza firmemente en tal sentido en todo el país. Por eso, casos como el reciente de San Juan con el litio se suman a otros que surgen a menudo en el resto del país».

«Es importante que se promueva y fomente la exploración minera en todo el país para localizar recursos minerales que en ese caso servirán para generar y garantizar el desarrollo de la electromovilidad y las energías limpias. Esto permite poner en valor los recursos del país y a medida que se vayan transformando en proyectos productivos que contribuirán a generar ingresos, empleo y desarrollo para el país», opinó la entidad.

La minera Origen Resources es una empresa de exploración dedicada a generar, adquirir y promover propiedades de base, metales preciosos y litio. Actualmente tiene -entre otros- una cartera de cuatro proyectos de metales básicos y preciosos en el sur de Columbia Británica, es dueña del proyecto de oro Middle Ridge y de 10 prospectos de litio en Terranova.

Fuente Natalia Muscatelli – Clarín