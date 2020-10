SHARE ON:

San Juan (EP), 24 de Octubre 2020. Hasta el 2033 proyectan dejarle al país 5.300 millones de dólares, la mayor parte en impuestos. Cómo influye el precio del oro y la perlita de Lama.

Mark Bristow, el presidente de Barrick y uno de los hombres que más sabe de la industria minera en el mundo, ofreció una conferencia en el marco de la Expo Minera que se realiza todos los años pero que por la pandemia tuvo que migrar a la virtualidad. En una charla en la que habló desde la gestión de la pandemia hasta el pico del precio del oro, el ejecutivo hizo importantes anuncios para San Juan. En una semana de buenas noticias para la minería con la factibilidad lista de Josemaría, Bristow anunció que planean contratar a 700 obreros en Veladero e invertir 400 millones de dólares para extender la vida útil de la mina. Dijo que Pascua-Lama es asunto cerrado como proyecto binacional -tras la decisión de la justicia chilena- pero que piensan en la posibilidad de desarrollar ambos emprendimientos en forma separada y en Lama -del lado sanjuanino- están activando los procesos correspondientes.

La pandemia ha golpeado el precio de varios commodities, pero el del oro no. Es uno de los pocos cuyo valor ha subido. En la industria creen que no ha tocado su pico máximo sino que éste será el próximo año. «En el 2008 cuando el mundo sintió el gran colapso financiero, el precio del oro llegó a un pico y fijó una nueva base. En esta nueva crisis, están imprimiendo más dinero todos los bancos centrales del mundo. Claramente tenemos una oportunidad para decir que el precio del oro va a seguir alto, esto es una motivación para seguir explorando depósitos de oro», explicó Bristow. Justamente este impulso en el precio es lo que lleva a la posibilidad de continuar expandiendo la industria y San Juan no es la excepción.

En los planes de la gigante multinacional está expandir Veladero. Para aumentar la vida útil de la mina, la compañía invertirá 400 millones de dólares y pasará de tener 3.300 obreros a 4.000 en octubre. Al mismo tiempo, el ejecutivo aseguró que gracias a estas nuevas posibilidades, la vida útil de la mina se extenderá hasta el 2033. Para lograr esta extensión se amplió el tajo actual de la mina como así también se individualizaron depósitos satélites.

Pero estos no son los únicos planes de Barrick en San Juan. El ejecutivo aseguró que quieren recuperar el liderazgo en la región como la empresa que más oro extrae y para ello están invirtiendo fuertemente en exploración. Dijo también que con Pascua-Lama como proyecto binacional se acabó la charla pero no así con la posibilidad de desarrollar ambos proyectos de forma individual. Es que la justicia del país trasandino cerró definitivamente las puertas de este proyecto, por eso la empresa planea empezar desde cero y Lama está dentro de las conversaciones. «Estamos pensando en Lama como un proyecto independiente», sentenció al respecto.

En los últimos 15 años, Veladero le dejó al país 9.500 millones de dólares. De ahora en más, hasta el 2033, Veladero planea dejar unos 5.300 millones de dólares más, de los cuales 560 serán destinados a salarios, 1.900 a impuestos, 2.700 a la compra de bienes y servicios, 107 a obras, entre otros destinos. «Veladero es una operación de clase mundial, se ha hecho una contribución significativa a San Juan- Veladero era una operación marginal, con limitada vida pero un rediseño de la mina fue necesario para mejorar las eficiencias, invertimos tiempo y recursos para optimizar la mina y extender su vida útil hasta el 2033», agregó el sudafricano.

En este sentido, Bristow habló sobre la relación de la empresa con el gobierno local y el nacional. Sobre la relación con San Juan, el ejecutivo indicó que se ha «recuperado» la dinámica porque venían de un pasado en donde se había deteriorado mucho la alianza estratégica. «Estamos comprometidos en trabajar juntos para encontrar soluciones en estos tiempos inseguros que queremos dejar atrás», explicó. Remarcó que la minería se trata de alianzas, entre la industria y los países anfitriones con estos capitales y dijo que en Argentina estaban atravesando por un momento de alianzas.

Por último habló sobre la gestión de la pandemia. Contó que habilitaron una especie de laboratorio en la mina y que hasta ahora los resultados han sido muy buenos, también destacó que las operaciones en la mina no hayan estado prácticamente paradas. Y para finalizar comparó la experiencia africana con el resto del mundo. «Los africanos han manejado mejor la pandemia que muchos de los países desarrollados, porque en África vivimos con pandemia desde hace 100 años», concluyó.

Fuente Tiempo de San Juan