Santa Cruz (EP), 30 de agosto 2021. Días atrás se llevaron a cabo una serie de encuentros entre varios referentes locales de los pueblos originarios, encabezados por su Lonco, Santos Piutrillán y un equipo de trabajo compuesto por el equipo de Relaciones Comunitarias de Estelar Resources – Yamana Gold que conduce su nueva superintendente, Carina Zini; Paulino Velázquez, también superintendente de seguridad, salud y ambiente de Cerro Moro y el arqueólogo Matías Ambach, quien se desempeña como consultor externo.

“Tenemos buen diálogo, tiene buena voluntad la señora de llegar a buen término, así que esperemos que en la reunión de hoy podamos lograr un avance un poquito más positivo y así sucesivamente para que podamos llegar antes de fin de año a tener encaminado algo” señaló Piutrillán, respecto a la reapertura del diálogo entre Estelar Resources – Yamana Gold y el sector de la comunidad que actualmente representa.

Desde mediados del mes pasado se han venido desarrollando una serie de reuniones entre la compañía y los referentes de los denominados pueblos originarios a fin de acercar posiciones respecto de algunos planteos que la comunidad indígena viene manifestando hace tiempo.

“Nosotros venimos reclamando desde la gestión anterior, con quienes habíamos tenido un cortocircuito porque desconocían nuestra presencia indígena y yo les quería hacer ver que nosotros somos preexistentes a los estados, que cuando vinieron los barcos nosotros ya estábamos” explicó el Lonco.

Por su parte, desde Cerro Moro manifestaron que se está trabajando en mejorar continuamente, intentar que los canales de diálogo permanezcan siempre abiertos, no sólo con este sector de la comunidad sino con todos los que la componen, destacando que es una de las herramientas más importantes que existen para la construcción de consensos. “Desde nuestra comunidad somos optimistas, porque no estamos reclamando nada que no nos corresponda simplemente la participación como dice la constitución como lo dice la 24.071, vamos por derecha como siempre, estamos tranquilos” puntualizó Piutrillan.

Fuente Extremo Minero