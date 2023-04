SHARE ON:

—

Santa Cruz (EP), 12 de Abril 2023. Luz y Fuerza, APS, ATE y La Fraternidad, resolverán este martes si concretan paro por tiempo indeterminado en la empresa.

Los cuatro sindicatos que tienen representación en YCRT, se reunieron este lunes en las instalaciones de Luz y Fuerza de Río Turbio.

Aunque cada organización -Luz y Fuerza, APS, ATE y La Fraternidad- realizaron sus respectivas asambleas, será este martes cuando decidan finalmente si todas se unen al paro por tiempo indeterminado.

ATE viene realizando medidas de fuerza desde hace más de una semana en Rio Turbio, y en el Complejo Ramal Ferroportuario de Punta Loyola.

Sí definieron enviar una nota al interventor, Germán Arribas en la que solicitaron una audiencia de carácter urgente» en Rio Turbio. (Arribas reside en Bueno Aires).

«Tenemos cuestiones en común, como por ejemplo, que no tenemos certeza del funcionamiento del módulo que ya lleva cuatro presupuestos, y ese módulo al día de hoy, no demostró ser garantía de generación, ni confiable en el tiempo», indicó Luis Avendaño, secretario General de Luz y Fuerza.

En diálogo con TiempoSur, detalló que hay «roturas» en el sector de calderas que adjudicó a «fallas en el sistema técnico central que cuestionamos hace tiempo».

«Cuando decimos que la única verdad es la realidad, decimos que esta gente no ha garantizado que el módulo genere energía constante», resaltó a modo de ejemplo por la falta de inversiones.

«Lamentablemente no hubo inversiones en ningún sector del resto de la empresa», indicó. Pero además, precisó que los gremios comparten otra preocupación: que en estos años de gestión del Gobierno nacional, la empresa no haya desarrollado y ante la eventual llegada de otro Gobierno «nos encuentre endeble». «Esto no sería un problema solo para la empresa y los trabajadores sino que trae una incertidumbre en los pueblos de la Cuenca», enfatizó

Fuente Tiempo Sur