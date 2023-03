—

Buenos Aires (EP), 28 de Mar 2023. El ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, destacó la decisión de dejar inactivo el paro petrolero, que tenía el potencial de paralizar la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge, y el trabajo que están realizando los gremios de la industria para desarrollar propuestas que apoyen el empleo en los yacimientos.

“Se veían importaciones de insumos, equipos y otros elementos necesarios para la actividad y que venían del exterior. Tuvimos atrasos que provocaron que las operaciones no se terminaran en tiempo y forma.

En este esquema se están considerando sumas fundamentales para la recuperación terciaria. “Los resultados de producción de esta producción son bastante buenos. Esto permite que los proyectos se concreten y los operadores continúen por este camino. Hubo una decepción ya que las tareas no podían avanzar por no contabilizar estos materiales. Las inversiones no son hechos en Argentina, vienen de otras naciones, sin ellos, las estrategias de las mismas empresas corren el riesgo de no materializarse este año.

Cerdá mencionó las negociaciones del sector privado de petróleo y gas con el operador CAPSA para apoyar el trabajo de un equipo de perforación y reacondicionamiento en Pampa del Castillo. “Eso facilitó que la medida no se activara. El propio gobernador ha tenido una impronta en esta discusión y se ha ocupado también de generar las reuniones”.

El ministro consideró viables todas las opciones, incluido el desarrollo potencial en alta mar, en la búsqueda de nuevos yacimientos en la región. Actualmente se encuentran en proceso de estudio y análisis. Es un camino que hay que recorrer, pero implica importantes inversiones financieras. No se descartan. Es posible que sea la Secretaría de Energía quien finalmente apruebe proyectos de esta naturaleza. Veremos si se pueden realizar investigaciones y exploraciones más exhaustivas en los próximos años para llegar a una conclusión que algún día nos permita avanzar en alta mar frente a la costa del Golfo”.

“Se necesita petróleo. Este año se proyectaron inversiones por 1.400 millones de dólares y se está dando seguimiento a los avances. Siempre hay que estar atentos a las circunstancias externas que puedan complicar el desempeño, como la caída dramática de la precio del barril Cerdá recuperó el trabajo realizado por gremios, operadores y el Estado en la búsqueda de alternativas a pesar de reconocer la experiencia del sector con las variables que afectan el desarrollo de la industria”.

En cuanto a las diferencias que se plantean entre la Cuenca del Golfo San Jorge y el fenómeno de Vaca Muerta, Cerdá comparó: “Tienen características geológicas y los rendimientos propios que tienen los reservóreos no convencionales. Es difícil poder compararlos pero en Chubut hay un potencial que se debe seguir evaluando que podría generar un panorama más cercano respecto a lo que ocurre en Neuquén. Hay expectativas con un descubrimiento en la zona de Santa Cruz, en la formación Palermo Aike que abre expectativas para Chubut. Tenemos oportunidades en ese ámbito”, dijo para finalizar.