Buenos Aires (EP), 10 de enero 2022. El titular de la cartera de Ambiente se pronunció a favor del proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino y detalló las medidas de seguridad medioambiental que caracterizarán a la operación de la petrolera Equinor a más de 300km de la costa de Mar del Plata.

En pleno debate en torno al proyecto de exploración offshore que la petrolera noruega Equinor llevará a cabo junto a YPF y Shell en tres áreas ubicadas a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se refirió a la iniciativa y remarcó que “a partir de ahora, la actividad offshore en nuestro país, tendrá un componente ambiental para revisar, asistir y tener técnicos y científicos en la prospección sísmica que puedan dar el visto bueno a cada uno de los procesos”.

El titular de la cartera ambiental, que autorizó a través de la Resolución 436/2021 los trabajos de exploración hidrocarburífera en los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114 del Mar Argentino, sostuvo que «aunque hubo diversas prospecciones sísmicas en los últimos años, es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental y esto es un dato positivo”.

“Las actividades de exploración que efectuará un buque que recorrerá el área se realizarán cumpliendo los más altos estándares de seguridad internacionales, tomando las experiencias de Canadá y Brasil”, explicó el funcionario y agregó que “el Plan de Gestión Ambiental aumentó las medidas de control como el radio de exclusión para proteger la fauna marina”.

Las declaraciones de Cabandié en favor del proyecto cuestionado por grupos ambientalistas con Greenpeace a la cabeza, se sumaron a las voces defensoras de varios funcionarios públicos como el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, además de entidades del sector hidrocarburífero como el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“Tenemos actividad hidrocarburífera desde 1970. Hoy el 17% del gas que usamos proviene de la actividad offshore que se realiza en plataformas en el Mar Argentino y las actividades de exploración permitirán mejorar el conocimiento de los recursos existentes en el lecho submarino para poder planificar el uso de los hidrocarburos en el marco de la transición hacia una matriz energética sostenible y baja en emisiones de gases de efecto invernadero”, subrayó el ministro de Ambiente.

En la misma línea, respecto de la necesidad de descarbonizar el planeta a nivel global, el funcionario aclaró que el uso de gas y petróleo “no se puede cortar de la noche a la mañana porque entraríamos en un colapso social y económico inimaginable. Por eso, si Argentina tiene sobrantes de gas, podemos exportarlo y eso puede redundar en que países que tienen su matriz energética en base a carbón reduzcan emisiones y consigamos dólares para comprar molinos eólicos”, concluyó Cabandié.

