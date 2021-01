SHARE ON:

Chubut (EP), 12 de Ene 2021. Las regalías en el mercado de hidrocarburos durante noviembre 2020 alcanzaron los US$70 millones percibidos por las provincias productoras, lo que resultó un 25% menos en la comparación interanual producto de la retracción en los volúmenes comercializados y en los precios vigentes.

Así se desprende de un informe de la consultora Aerarium que reflejó que las regalías de petróleo se ubicaron en US$ 70 millones, manteniéndose estables respecto al mes previo con una caída de US$ 2 millones, aunque reflejando una caída interanual del 25,7%, equivalente a un recorte de US$ 24,3 millones mensuales para las arcas provinciales.

Este dato se ubica algo por debajo del promedio mensual registrado desde enero a octubre que resultó de US$ 71 millones, métrica que se ubica un 30% por debajo de la media de 2019.

Medidas en pesos, las regalías que recibieron los estados que conforman la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se ubicaron en $5.601 millones, expandiéndose un 2,7% respecto a octubre por efecto del tipo de cambio.

Con 34.434 millones de pesos en el acumulado de enero a noviembre del año pasado, Neuquén fue la provincia productora menos castigada con una merma de los ingresos del -23,4% en términos reales. El resto de las provincias registraron caídas mayores: Chubut (-30,7%), Mendoza (-29,8%), Santa Cruz (-33,8%), Salta (-36,1%), Tierra del Fuego (-37,5%), La Pampa (-38,5%), Río Negro (-38,5%) y Formosa (-40,9%).

Si bien el precio del barril presentó un leve repunte respecto a octubre del 2,2% mensual, el volumen extraído de crudo cayó un 2,9% respecto al mes anterior, con una caída cercana a los 415.000 barriles.

A escala interanual, ambas variables presentaron signos negativos, con una contracción del 21,6% en el precio negociado (-US$11,2 por barril) y del 5,6% a nivel productivo (-806.000 bbl).

Asimismo, se subrayó que, desde el inicio de la pandemia, la industria viene extrayendo 1,3 millones menos de barriles respecto al período previo con 13,6 millones frente de los 14,9 millones del mismo período 2019.

La tendencia productiva de la cuenca neuquina siguió manteniendo un sendero bajista, ya que, si bien su nivel productivo se incrementó un 5.1% en términos interanuales, fue explicado por la baja base de comparación de noviembre de 2019.

En efecto, la producción mensual fue un 1,1% inferior a la de octubre y un 4,8% menor a la del primer trimestre de 2020.

Como dato positivo, se puede señalar la recuperación en la producción fueguina, que logró alcanzar una variación interanual positiva (+8.9% a/a) por primera vez desde agosto de 2019.

Este repunte en la producción responde a la reparación de la monoboya de San Sebastián durante el mes de agosto (operada por YPF), desde la cual se exporta el 30% del crudo generado en Tierra del Fuego, habiendo estado fuera de operación durante un año.

Consolidando el resto de actividades hidrocarburíferas, las regalías totalizaron $7.707 millones (US$96.4 millones) durante noviembre, registrando la octava caída interanual consecutiva medida en moneda local y la décima en dólares, aunque amortiguando en el margen la caída respecto al mes anterior (-2.3% versus -5.5%).

Sumando todas las fuentes, los ingresos provinciales acumulan $79.817 millones, con un incremento de apenas $869 millones (+1.1%) y una caída del 29,1% en moneda constante.

Fuente Télam – El Diario de Puerto Madryn