SHARE ON:

—

Neuquén (EP), 20 de agosto 2022. El ex gobernador Jorge Sapag se mostró muy optimista por el desarrollo de Vaca Muerta y definió a Neuquén como “la capital de la energía en la República”. Resaltó las medidas tomadas para el sector hidrocarburífero.

El ex gobernador Jorge Sapag hizo un repaso de la reciente Expo Oil & Gas Patagonia, que cerró la semana anterior y se mostró muy optimista en cuanto al desarrollo de Vaca Muerta.

“Estoy muy eufórico, por la íntima satisfacción de ver cómo se hizo una plataforma de lanzamiento tan importante de Vaca Muerta, donde Dios nos dio una mano espectacular. Es un verdadero milagro la formación geológica que tiene Neuquén, de categoría mundial y una de las mejores”, dijo a Vaca Muerta News.

“Y depende de nosotros utilizar esta reserva que está en el subsuelo. Muchos dicen que Neuquén es una provincia rica, pero esta riqueza está en el subsuelo, hay que sacarla, convertirla en divisas, trabajo, regalías, impuestos, para beneficio de toda la comunidad”, agregó.

“Y luego vi esta exposición, a las empresas, hablando del futuro, del corto y mediano plazo, con ilusiones, proyectos y posibilidades de colocar sus productos, su trabajo, hablando con gremios, trabajadores, técnicos y profesionales”, repasó.

“A esto se sumó el Ministro de Economía y la Secretaria de Energía, que hablaron sobre Vaca Muerta y trajeron soluciones que venimos hace tiempo, como los ductos, las leyes, la disponibilidad legal y de divisas”, resaltó. “No puedo no más pensar que hace diez años estábamos mostrando en una pared proyecciones y números e ilusiones. Y hoy lo hemos hecho realidad”, agregó.

En referencia al éxito de la OAG Patagonia, Sapag recordó que la provincia produce el 70% del gas y el 50% del petróleo en Argentina. “Estamos creciendo mes a mes y las proyecciones nos dan que podemos duplicar la producción en cuatro o cinco años, llenar los ductos a Chile y al Atlántico y exportar, de movida, en los próximos dos años, 200.000 barriles por día, que son unos 7.000 millones de dólares y gas a Chile. Incluso con los ductos nuevos, se puede estar pensando en llegar a Brasil, que es el primer paso, antes de pensar en la planta de licuefacción”.

“La provincia de Neuquén es la capital de la energía de la República y una República que tenga energía, tiene soberanía, autoabastecimiento. ¿Qué sucedería hoy si no hubiésemos arrancado en el 2013 en Loma Campana, con YPF-Chevron?. Cuando llegaron todas las críticas a la fractura hidráulica, a Chevron y su paso por Ecuador. Estuvimos firmes en el medio de la tormenta y acá estamos, donde los gobiernos nacionales adoptaron esta política de estado de la provincia y tenemos la posibilidad de darle a la República, la salida para obtener divisas. Si resolvemos este tema de las divisas, vamos a tener una moneda fuerte, una vez por todas”, dijo.

El ex gobernador recordó las profecías de Solari Parravicini con respecto a Neuquén, donde avizoraba una copa con olor y minas y dijo: “por qué no, Neuquén puede ser un faro en materia energética, no solo con las energías del gas y el petróleo, sino del sol, el viento, el agua. Somos la principal productora de agua. Y desde el desarrollo de Loma Campana, Neuquén creció el 42%, aún considerando que el producto bruto bajó en pandemia. En el 2022, el crecimiento será del 12% por año. China, cuando crecía fuerte, lo hizo al 8% anual. Este es el camino, con la minería, la pesca, agricultura y ganadería, la economía del conocimiento. Tenemos un país maravilloso”.

“Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, dejar de discutir elecciones y grietas. Las Ciencias Políticas tienen que ser para ordenar la sociedad y la economía, hacer un país previsible y con reglas de juego claras y que los inversores vengan a invertir”, dijo Sapag. “El 50% de la facturación bruta de Neuquén, de 8.000 millones de dólares en gas y petróleo, es renta del estado nacional y provincial”, repasó el ex gobernador.

“El 35% de la facturación bruta son impuestos nacionales que van a Tesorería de la Nación. Y el 15% de la facturación bruta, regalías e ingresos brutos, van a las arcas de la Tesorería Provincial. Si somos capaces de generar riquezas, vamos a tener un presupuesto mejor, que funcione mejor el Estado”, resaltó. “Ya hicimos un fondo anticíclico, monetizado en tres meses, en 2.500 millones de pesos. Este es el camino, el camino no es imitar países que van para atrás, debemos ver cómo progresar, generar movilidad social a la población, que haya esperanzas, optimismo, que se puede progresar y que el plan familiar, se puede llevar adelante”, cerró el exmandatario neuquino,

Fuente https://vacamuertanews.com/

Fotografía AlKhaleej Today