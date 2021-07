—

Neuquén (EP), 23 de Julio 2021. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa pidió que las operadoras respeten los convenios colectivos de trabajo. Guillermo Pereyra volvió a proponer a Marcelo Rucci como secretario general del gremio para las próximas elecciones.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, inició este lunes una recorrida por diferentes yacimientos en Vaca Muerta, comenzando por la Gerencia de YPF en Loma Campana (Añelo) y anunció un plan de lucha ante el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

El conflicto se originó por el traslado al convenio de vigilancia en desmedro de petroleros, situación que afecta a diez trabajadores. Desde el gremio indicaron que de no solucionarse la irregularidad, lanzarán un paro de actividades para el jueves 22 de julio.

El secretario administrativo del gremio, Marcelo Rucci, hizo un repaso de lo ocurrido durante el 2020, con suspensiones y trabajadores cobrando parte de su sueldo, para destacar el repunte de la actividad en el 2021. “Cuando se empezó a recuperar la actividad, se comenzó a recuperar los salarios. Pero también vimos en todo este tiempo, los abusos que han habido, con multiplicidad de tareas, abusos en contratos, imponiendo condiciones de trabajo nuevas que no están en los convenios colectivos de trabajo, ni en la adenda”, criticó.

“Así fueron avanzando. Nosotros no nos quedamos en nuestra casa y empezamos a trabajar, para, de a poco, impedir todos estos abusos. En la última reunión que tuvimos por la adenda, no la firmamos, porque quisieron imponer cosas que no están contempladas en el convenio colectivo”, afirmó Rucci. “No vamos a permitir, ahora que estamos en plena actividad, cargue de vuelta sobre los trabajadores y no firmamos esa adenda. Por eso, decidimos salir a contarles a ustedes, meternos en un plan de lucha. Vamos a recuperar los salarios, los puestos de trabajo que se nos cayeron y las condiciones de trabajo. Que dejen de negrear a la gente, somos trabajadores, no esclavos”, dijo Rucci.

“Hoy nos llena de alegría que la gente que estaba en su casa, cobrando el 223 y el Plan de Sustentabilidad, estén cobrando los salarios como corresponden. Vamos a tener una presencia muy activa en los yacimientos y vamos a cortar con todos los abusos que han tenido. Donde detectemos que están abusando de nuestros compañeros y compañeras, le vamos a parar las actividades. Estamos en un plan de lucha y vamos a ir para adelante, como hemos ido siempre”, afirmó Rucci.

Por su parte, el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra, criticó a Pablo Iuliano, Vicepresidente Upstream No Convencional en YPF, por el cambio de contratos en trabajadores petroleros que fueron pasados a seguridad, sin respetar el convenio de petroleros. “Él sacó de contrato a compañeros petroleros y los puso por el personal de vigilancia, reduciendo los salarios. Esto no vamos a permitirlo y si el jueves próximo estos compañeros no están por el convenio de petroleros, vamos a parar el yacimiento”.

Pereyra volvió a solicitar autorización al Ministerio de Trabajo de la Nación y contar con elecciones libres. “Queremos que los compañeros trabajadores elijan sus representantes, tanto en la Comisión Directiva, con mandatos vencidos hace seis o siete meses y también de los delegados. Ningún acto administrativo es legítimo y la legitimidad la dan trabajadores y trabajadores con el voto. Estamos pidiendo autorización al Ministerio de Trabajo”.

Pereyra reiteró que no se presentará como secretario general en la próxima elección del gremio “Creo y entiendo que he cumplido un ciclo. Ustedes son los responsables de darle continuidad a esto. Asegurarles las prestaciones médicas, que son tan importantes, los medicamentos al 100%, única obra social en el país que cubre este 100%”, resaltó el secretario general del gremio petrolero y enumeró las diferentes obras realizadas en 47 años de existencia como clínicas en Catriel Rincón de los Sauces y centros recreativos en Río Negro y Neuquén.

“Por eso, a esto hay que darle continuidad, visitar los compañeros en el campo, sostener la obra social, tener los medicamentos y seguir trabajando por la familia petrolera. Y el único que les puede garantizar eso, es el compañero Marcelo Rucci, que yo lo propongo como secretario general. No es un capricho. Marcelo hace 23 años que me viene acompañando y acompañando a todo este equipo”, dijo Pereyra.

