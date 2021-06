SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 17 de Junio 2021. El precio mundial es de u$s 73, pero en el país el precio interno ronda los u$s 55 para evitar que aumenten los combustibles hasta fin de año. El compromiso del Gobierno es mantener congelados los precios de los combustibles, después de aplicar tres aumentos sucesivos entre marzo y mayo, que en el promedio nacional fue de 15%. La suba acelerada del precio del petróleo a nivel internacional por ahora no tendrá efectos significativos en el mercado interno argentino, según fuentes del sector privado.

En la Argentina el crudo Medanito se produce en Neuquén y sigue en los u$s 55, unos 5 a 6 dólares menos del precio que surgiría del internacional menos retenciones del 8% y descuentos por calidad.

Cuando los productores y refinadores exploraban un acuerdo de comercialización entre fines de febrero y principios de marzo, el petróleo rondaba los u$s 60 a u$s 65 por barril. Con los recientes incrementos, el incentivo será exportar los saldos y minimizar las pérdidas por las ventas en el mercado local, contaron fuentes del sector productor.

El mecanismo de determinación de los precios internos y los incentivos a la exportación del petróleo son dos de los principales puntos del régimen de promoción de inversiones en la industria de los hidrocarburos.

El gerente de exploración y producción de hidrocarburos de una petrolera aseguro que “Tenemos muchas ganas de exportar todo el crudo porque los precios internos no reflejan la oportunidad del Brent. Hoy hay un barril criollo de hecho y no está la certeza de cómo vamos a seguir, la industria está bastante quieta en este tema”.

La Secretaría de Energía dice que las exportaciones de petróleo sumaron en el primer cuatrimestre de 2021 un total de u$s 334 millones para un equivalente a 48.150 barriles por día, o casi el 10% de la producción. Naturalmente la Cuenca del Golfo San Jorge, en donde Pan American Energy (PAE) extrae el Crudo Escalante, es la que más aporta, pero desde Vaca Muerta Vista Oil & Gas y Tecpetrol realizaron algunos envíos a los Estados Unidos y Holanda.

Fuente Run Run Energético