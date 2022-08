—

Mendoza (EP), 19 de agosto 2022. Aconcagua mantendrá la participación del 50% restante en la Concesión y seguirá operando la Concesión junto con la concesión de Chañares Herrados (en la que Crown Point y Aconcagua también son socias con participaciones 50/50).

La Concesión, que vence en agosto de 2043, está situada en la cuenca Cuyana en la Provincia de Mendoza, adyacente a la concesión de Chañares Herrados, y tiene una superficie de aproximadamente 63 kilómetros cuadrados. Existen sísmica 2D en 100% del área de la Concesión y sísmica 3D en 80% del área de la Concesión.

En junio de 2022, la Concesión produjo en promedio aproximadamente 36,4 m3 diarios (229 barriles por día) de petróleo crudo de 14 pozos en producción. La Concesión cuenta con compromisos de trabajo remanentes totales de U$S 26,8 millones (U$S 13,4 millones netos para Crown Point).

Crown Point pagará U$S 5 millones por su participación del 50% en la Concesión al cierre, que financiará con los fondos derivados de su oferta de obligaciones negociables concluida recientemente. Crown Point también pagará una suma adicional de hasta U$S 7,53 millones en cuotas trimestrales en base al porcentaje de EBITDA derivado de la participación de Crown Point en la Concesión (la “Contraprestación Contingente“), sujeto a la condición de que la Condición Contingente no se pagará hasta tanto Crown Point haya recuperado su inversión inicial de U$S 5 millones de su parte del EBITDA derivado de la Concesión.

El cierre de la adquisición está previsto para el 16 de agosto de 2022 o una fecha próxima a ésta.

Crown Point Energy Inc. es una compañía internacional de exploración y desarrollo de petróleo y gas con sede en Calgary, Canadá, constituida en Canadá, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y que posee operaciones en Argentina. Las actividades de exploración y desarrollo de Crown Point están concentradas en tres cuencas de producción de Argentina, la Cuenca Austral, situada en la Provincia de Tierra del Fuego, la Cuenca Neuquina y la Cuenca Cuyana, en la Provincia de Mendoza. Crown Point tiene una estrategia basada en construir una cartera de activos productivos, introducir mejoras en la producción y aprovechar oportunidades de exploración para sentar las bases de su futuro crecimiento.

Fuente https://www.runrunenergetico.com/

Fotografía Memo