Neuquén (EP), 1 de noviembre 2021. El gobernador Omar Gutiérrez destacó la curva ascendente de la producción de en esa formación geológica desde 2009 a la actualidad en comparación con el resto de las cuencas argentinas.

El miércoles 27 de octubre por la mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Omar Gutiérrez dio cifras concretas del crecimiento de la producción petrolera en Vaca Muerta. En este sentido, destacó el crecimiento sostenido desde 2009 a la fecha frente a las principales cuencas productivas argentinas.

Al respecto, el gobernador recalcó que “mientras todas las cuencas productoras del país están a la baja, la única que ha crecido ininterrumpidamente desde 2009 a la actualidad es la cuenca hidrocarburífera de Neuquén”.

También comentó que “Vaca Muerta tiene impacto en todas las provincias, por eso esperamos que todas las otras economías contribuyen en fortalecer la economía nacional”.

Sobre el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, el mandatario criticó que “haya sido concebido desde el centralismo sin ser socializado con los distintos actores de la industria y principalmente con aquellos que tenemos la responsabilidad de administrar un recurso que implica también la defensa de un precio justo y equitativo”.

Según se desprende del análisis, “el gas va a ser remunerado con 2,71 dólares el millón de BTU, un valor muy por debajo de lo que cuesta adquirirlo en el mundo, ¿quién está subsidiando ese precio? Los neuquinos y neuquinas, porque al no cobrar los valores de mercado, es Neuquén que pone un recurso para apalancar la economía del país”, explicó Gutiérrez.

“Cuando hablamos de centralismo, a lo que nos referimos es que no se puede decidir allá lejos sobre quienes no viven con nuestra realidad, no pasa porque el funcionario de turno sea de tal o cual localidad o provincia, no nos han consultado”, enfatizó.

También sostuvo que “el centralismo tiene que ver con la construcción de una política pública, esto no es en detrimento de quien vive en la Capital Federal, sino a que las discusiones no son descentralizadas, se toman sin tener en cuenta a quienes viven en el lugar, quienes construyen las distintas realidades alcanzando distintos objetivos”.

Fuente Vaca Muerta News