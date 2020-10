—

Mendoza (EP), 21 de Octubre 2020. Con el proyecto de ley Mendoza Activa Hidrocarburos, el Gobierno busca reactivar 260 pozos petroleros inactivos. Reintegrará el 40% de las inversiones con un bono fiscal

En Economía ya nadie se anima a hablar de un escenario post pandemia porque nadie se atreve a pronosticar cuándo terminarán la pandemia y sus coletazos. Por eso y con la misión de reactivar la economía provincial en plena pandemia, el Gobierno llevó a la Legislatura el proyecto de Mendoza Activa Hidrocarburos, con el que se pretende reactivar unos 260 pozos petroleros inactivos. A las empresas que los reactiven y empleen a pymes locales y mano de obra mendocina se les reintegrará el 40% de lo que inviertan con un bono fiscal.

“Nosotros tenemos 260 pozos parados y varias empresas de servicios inactivas, con empleados que cobran sólo una parte del sueldo, y queremos que esos pozos se reactiven , y por ende si eso es así y las empresas contratan mano de obra local se les reintegrará un 40% de lo que inviertan con un bono fiscal para que paguen Ingresos Brutos y regalías de esos pozos. Hoy estamos en el peor de los casos, las empresas no trabajan, lo pozos no producen y el Gobierno no cobra nada de Ingresos Brutos ni regalías, si lo revertimos, no cobraremos el total de la regalías, cobraremos una parte, pero el sistema funciona”, explicó el ministro de Economía, Enrique Vaquié.

Fuente: Diario Uno.