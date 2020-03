SHARE ON:

Chubut (EP) 10 de Mar. – El precio del crudo cayó un 30% en un “lunes negro”, promediando 35,75 dólares el barril. El impacto en Chubut por la disminución de ingresos por regalías profundizaría la grave crisis que atraviesan las finanzas públicas.

La Provincia podría perder 44% de sus ingresos. Convocaron de urgencia a una reunión con operadoras y gremios para este miércoles en Casa del Chubut en Buenos Aires.

Además, el Gobierno nacional convocó a petroleras para analizar medidas tras el desplome del precio del petróleo. De acuerdo a las proyecciones que había hecho el Gobierno provincial con un barril que superaría los 60 dólares, el nuevo escenario resulta desalentador.

Con el valor de este lunes, los ingresos por regalías para este año en Chubut, se podrían contraer un 44% a unos 14.236 millones de pesos, y el déficit provincial se duplicaría a 22.468 millones de pesos, revela un informe elaborado por Santiago Novoa a través de la consultora Ventosur.

Haciendo cuentas

La actividad económica de Chubut depende fuertemente del sector petrolero. La producción petrolera representa el 30% del Producto provincial, el 12% del empleo registrado y alrededor del 30% del valor exportado. En términos fiscales el petróleo aporta, regalías mediante, el 20% de los ingresos totales de las arcas públicas provinciales. Con el barril a 35,75 USD/barril, el déficit 2019 se hubiera multiplicado por 4. A partir de los datos disponibles al cierre del tercer trimestre de 2019, con un precio promedio de 64,5 USD/barril, Chubut registró ingresos por regalías de $12.522 millones. De este modo, el déficit financiero de la provincia fue de $2.488 millones. Si la cotización del crudo hubiese promediado los valores actuales durante esos nueve meses, la recaudación por regalías hubiese rondado los $6.624 millones, y el déficit unos $8.385 millones. Esto resulta de contabilizar únicamente la caída en las retenciones, excluyendo los efectos de la caída de actividad sobre ingresos brutos y otros tributos, lo cual empeoraría el panorama fiscal.

Perspectivas 2020

Este primer ejercicio sirve como guía para tomar magnitud del impacto que los hechos recientes podrían tener en las ya golpeadas finanzas públicas. Lo importante, no obstante, son las perspectivas para 2020. El presupuesto presentado por el Ejecutivo consideró un tipo de cambio de $87,1 y una cotización de referencia del crudo de 62 USD/barril. Con estos valores, la Provincia estimaba que las regalías totalizarían $25.151 millones en el año, y el déficit provincial llegaría a los $11.189 millones.

Sin embargo, las proyecciones de las variables que determinan el cálculo de las regalías empeoraron para lo que queda del año. Los contratos de Brent a diciembre se negocian actualmente a 40 USD/barril, y las estimaciones de tipo de cambio han sufrido un recorte a $78,9 de acuerdo con el relevamiento elaborado por el Banco Central. De este modo, en 2020 los ingresos por regalías se contraerían a $14.236 millones, y el déficit se duplicaría a $22.468 millones, según revela el pormenorizado informe.

Análisis de situación

A modo de resumen, Santiago Novoa rememora que en 2018, “la devaluación y la suba del precio del petróleo contribuyeron a que esta gestión provincial pudiera enfrentar el inicio de 2019 en mejores condiciones financieras. Sin embargo, en un contexto de estancamiento de la actividad, la expansión del gasto 30 puntos por encima de la inflación consumió rápidamente ese oxígeno”, indicó.

El analista advierte que “adicionalmente, la estrategia de endeudamiento fue empeorando la situación. En primer lugar, por las crecientes erogaciones por vencimientos. En segundo lugar, debido a que la débil demanda imposibilita colocar nuevos instrumentos. Esto último se debe a las expectativas relacionadas a la negociación de la deuda nacional y al estado del mercado global”. “A este panorama se suma entonces un nuevo elemento.

La apuesta a la mejora de las condiciones externas como principal plan de saneamiento de las finanzas provinciales parece volver a fallar. Esto nos enfrenta una vez más a la necesidad de debatir la responsabilidad fiscal de la provincia”, resaltó Novoa.

Cerdá cauteloso

Consultado acerca del impacto que podría tener en Chubut la caída del precio del crudo, el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá, sostuvo que “hay que ser cautelosos, tiene que mantenerse por un periodo sostenido y con una previsibilidad. Pero si este panorama no cambia en los próximos 40 o 50 días puede ser preocupante”, reconoció. “La verdad que es una situación que no estaba en los pronósticos de nadie. No había un indicio que se derrumbará o que entrará en esta situación”, aseguró Cerdá.

Piden retorno del barril criollo

El gobierno nacional convocará a los principales directivos de las empresas petroleras que operan en el país para analizar las medidas a tomar producto de la abrupta caída del precio del petróleo. Si bien no hay fecha confirmada para el encuentro, la emergencia ante el desplome del crudo obliga a ambas partes a acortar tiempos para definir los pasos a seguir. El regreso del barril criollo no estaría en los planes. La guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, en el foco.

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas mantuvo un encuentro este lunes con el titular de la petrolera estatal YPF, el economista Guillermo Nielsen, en el cual hablaron sobre el desplome de los valores del petróleo Brent a nivel mundial producto de la disputa entre Arabia Saudita y Rusia en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ante el impacto del coronavirus.

Desde la petrolera estatal YPF negaron que en la reunión mantenida este lunes entre Nielsen y Kulfas se haya analizado la posibilidad de reimplementar el barril criollo.

El miércoles cumbre en Casa del Chubut

Según reveló el titular de Petroleros Privados, Jorge Ávila, este miércoles habrá una reunión con las operadoras y el Gobierno provincial en Casa del Chubut para analizar el impacto que podría tener una caída sostenida del precio del crudo, “hablamos con el Gobernador urgente y pedimos una reunión y a las operadoras también para realizar gestiones al respecto”, dijo el dirigente sindical. “Creo que las cosas fueron más rápidas de lo que se esperaba, si había un potencial, ya con lo que estaba pasando en China por la pandemia, inquieto por el barril, lo que no se esperaba fue el derrumbe tan rápido como pasó el día de hoy” dijo en diálogo con la prensa comodorense.

Ávila afirmó que la reunión será “este miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Chubut, con las operadoras, Gobernador y sindicato de Jerárquicos”, dijo al tiempo que agregó que “la OFEPHI tiene un valor importante al momento de estos conflictos, que no son generados por el país sino que nacen en otros lugares del mundo”.

En cuanto a la posibilidad de reestablecer el barril criollo, el titular de Petroleros Privados reconoció que “si no interviene el Estado es imposible hacerlo”, al indicar que “estamos preocupados pero no estamos alarmados, esto recién empieza pero hay que tratarlo con mucho cuidado y queremos transmitir tranquilidad a los trabajadores”.

