—

Neuquén (EP), 29 de Oct 2022. Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista, le comunicó a sus inversores que por el crecimiento de producción de petróleo de la empresa proyecta una inversión de u$s 500 millones para el próximo año en sus bloques de Vaca Muerta. También expandirá su capacidad de procesamiento.

Después de los resultados favorables que presentó en su balance del tercer trimestre, Vista proyecta una inversión de u$s 500 millones el próximo año en Vaca Muerta. Así lo develó Miguel Galuccio, fundador y CEO de la empresa, en un call con inversores realizado este jueves.

En esa conferencia, el ex CEO de YPF también anticipó que, con el actual ritmo de crecimiento que registra la producción de hidrocarburos de la empresa, podría alcanzar los 80.000 barriles de petróleo equivalentes diarios (boed) antes de 2026, la fecha target del plan de inversiones que ejecuta actualmente la compañía, lanzado en diciembre de 2021 y que suma un desembolso de u$s 2300 millones hasta ese año.

“Si el nivel de actividad se mantiene de esta manera, podemos proyectar un aumento de producción entre un 15% y 20% para 2023, con una inversión por encima de los u$s 500 millones”, dijo Galuccio. El monto sería superior a los u$s 400 millones que su empresa presupuestó para 2022.

Tal cual publicó el miércoles El Cronista, Vista alcanzó en el tercer trimestre un volumen de producción de hidrocarburos de 50.669 barriles, un crecimiento interanual del 26%. De ese volumen, 41.909 fueron de petróleo, un 35% más que un año antes. Y, dentro de ellos, los de petróleo no convencional -shale oil, el extraído en Vaca Muerta- subieron 51%, a 36.345 barriles.

Ese crecimiento de producción, combinado con un escenario de mejores precios locales e internacionales, impulsaron la facturación de Vista, que en nueve meses subió 83%, a u$s 835,8 millones. Con una estructura de costos más estable, entre enero y septiembre, las ganancias de la empresa sumaron u$s 194 millones, casi 13 veces más que en igual período del año anterior.

En el tercer trimestre, los ingresos sumaron u$s 333,6 millones, un 91% más que entre julio y septiembre de 2021. El precio realizado de petróleo mejoró 34% interanual, a u$s 76,6. El ebitda ajustado creció 127%, a u$s 233,7 millones. La utilidad neta, u$s 79,4 millones, resultó cuatro veces superior a los u$s 18,7 millones de un año antes.

“Exportamos cuatro cargamentos durante el trimestre, que representaron 1,9 millones de barriles de petróleo. Para el cuarto trimestre, esperamos mantener este nivel de exportaciones”, resaltó Galuccio, en su diálogo con inversores.

Un factor que influyó en el crecimiento de volúmenes de Vista del pasado trimestre fue la puesta en producción durante el período de dos pads de cuatro pozos en Bajada del Palo Oeste, su yacimiento emblema en Vaca Muerta, más otro pad en ese lugar y dos pozos en el bloque Aguada Federal, que habían sido conectados a finales de junio.

“Actualmente, se encuentra en operación el ducto que conecta Aguada Federal con el bloque Bajada del Palo Oeste. Este es un hito importante, que conduce a una mayor integración de ambos bloques, permitiendo una reducción significativa de los costos y nuestra huella de carbono”, destacó Galuccio.

También resaltó el upgrade hecho en la planta de tratamiento de petróleo en los bloques. “Fue muy importante. Llevó la capacidad de procesamiento de 40.000 a 47.000 barriles de petróleo por día. El próximo paso será aumentar la capacidad de esa planta a 63.000 barriles de petróleo diarios durante el primer semestre de 2023”, adelantó.

Fuente: Cronista

Fotografía Upstream Online