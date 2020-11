SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 19 de Noviembre 2020. La institución sindical inició una medida de fuerza en las oficinas de la operadora estatal, exigiendo mejoras laborales y designación de tareas a decenas de trabajadores de empresas contratistas. “No descartamos endurecer la postura en beneficio de los trabajadores” puntualizó el Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero, Rafael Guenchenen.

El reclamo abarca varias empresas, entre las que se encuentran Epsilon, Figueroa y Venver. Consiste fundamentalmente en la reactivación de funciones de varias decenas de trabajadores, que se encuentran afectados por el artículo 223, sin tareas efectivas.

“Con YPF siempre pasa lo mismo” puntualizó Rafael Guenchenen, Secretario Adjunto de Petroleros. “Este tema lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, pero dilatan la situación, y todavía no tenemos respuestas favorables”.

“Se lo hemos manifestado una y mil veces, hemos presentado los reclamos en el Ministerio de Trabajo, se agotaron las instancias administrativas, y no hubo soluciones. Y así, dejan que las empresas hagan lo que quieran. El ministro de trabajo tiene que estar enterado de lo que pasa en zona norte” añadió el dirigente, quien no descartó endurecer las medidas en caso de que no se logren soluciones.

Prensa Sindicato Petrolero Santa Cruz