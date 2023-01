SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 30 de Ene 2023. La justicia de Mar del Plata rechazó los argumentos ambientalista para que la exploración offshore llegue a la Corte Suprema de la Nación. De este modo, habría quedado despejado el camino judicial definitivamente para que Equinor e YPF puedan iniciar los estudios sísmicos costas afuera.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata rechazó el recurso extraordinario que organizaciones ambientalistas habían presentado el 22 de diciembre pasado para que la habilitación de la exploración offshore pase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De este modo, la justicia marplatense habilitó la exploración costas afuera en los bloques Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, 108 y 114, donde participan la noruega estatal Equinor, YP y Shell. Fuentes con conocimiento del proceso confirmaron que los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel se expidieron en plena feria judicial y determinaron que era inadmisible el recurso presentado por Greenpeace y otras nueve organizaciones.

La Cámara Federal de Mar del Plata ya le había dado la razón a Equinor e YPF luego de la presentación de una medida cautelar de organizaciones ambientalistas que paralizó la actividad offshore durante un año. La novedad en el engorroso camino judicial es que la justicia rechazó el recurso extraordinario remarcando que los ambientalistas no tenían argumentos suficientes para que este tema llegue a la CSJN. Ahora, la tarea de YPF y Equinor es intentar que el buque BGP Prospector pueda estar operativo para los proyectos en el Mar Argentino. Las compañías estiman que, incluso con la reciente habilitación judicial, la exploración podría iniciarse recién en septiembre, tal como informó EconoJournal el 2 de enero.

Exploración habilitada

En los hechos, la decisión de la Cámara implica que el consorcio entre Equinor e YPF podrá realizar la exploración sísmica 3D en los bloques CAN 100 (donde participa también Shell), CAN 114 (YPF y Equinor) y CAN 108 (Equinor), que están ubicados a más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. La judicialización de la exploración offshore en el país provocó que los proyectos sufran varias demoras. Por este motivo, YPF y Equinor tuvieron que suspender en noviembre la llegada del barco BGP Prospector que iba a realizar los estudios sísmicos.

Con excepción de CAN 100 que fue adjudicada a YPF en 2006, los proyectos offshore corresponden al Concurso Público Internacional Costas Afuera N° 1 lanzado en 2018. Se trata de 18 áreas offshore en las distintas cuencas del Mar Argentino donde participan grandes compañías a nivel mundial como Qatar Petroleum, Equinor (ex Statoil), ExxonMobil, Total, Shell, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI, YPF, Pluspetrol, Tecpetrol y Tullow. En total, las compañías tienen un compromiso de inversión en exploración de US$ 724 millones.

Fuente https://econojournal.com.ar/