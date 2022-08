SHARE ON:

Neuquén (EP), 06 de agosto 2022. Los representantes de las provincias hidrocarburíferas analizarán el proyecto del Dólar Petrolero en la AOG Patagonia en Neuquén capital.

La Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) se volverá a reunir en la AOG Patagonia, que se desarrollará del 10 al 12 de agosto en Neuquén capital. Allí, los representantes de las provincias hidrocarburíferas analizarán el proyecto de ley denominado “Dólar Petrolero” que fue presentado por el senador nacional, Ignacio Torres, y el diputado nacional, Matías Taccetta, en busca de crear un tipo de cambio especial que les ofrezcan soluciones a las compañías al momento de liquidar sus exportaciones.

El encuentro fue confirmado por el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, al considerar que la iniciativa está en proceso de análisis por parte de todas las provincias. “Es una alternativa interesante que mejoraría ingresos por regalías por tener un dólar diferenciado y posibilitaría tener una mejor recaudación. Todavía no me he comunicado con Taccetta, pero estamos atentos a estos cambios. Seguramente este tipo de proyecto requerirá el análisis por parte de la cartera de Economía de Nación”, subrayó.

“Veremos cómo se empiezan a tejer las diferentes y la búsqueda de consensos con las provincias de la OFEPHI. Esperemos que nos pongan en la mesa a analizarlo y ver si hay alguna posibilidad de avanzar en ese sentido, que entiendo yo que sería un paliativo hasta que mejore la situación”, agregó.

“La OFEPHI está al tanto de este proyecto, va a ser un tema de discusión en la asamblea que tenemos el 10 de agosto en el marco de la Expo Oil & Gas de Neuquén. Había un compromiso de mirar un poco los números, una cuestión más técnica pero todavía no hay un valor referencial para que quede plasmada en el proyecto. Lo analizaremos”, consideró.

En diálogo con Radio del Mar, el ministro chubutense también se refirió a las gestiones que estaba llevando a cabo la OFEPHI para aumentar la cotización del barril criollo para aumentar el ingreso por regalías. “Quedó en que era una gestión que se debía hacer en el ámbito de la cartera de Economía y cuando se terminó esa reunión, estaba por cerrarse el acuerdo con el FMI y con el pasar de los días derivó en lo que hoy tenemos”, aseguró.

“Una vez que esté consolidado el nuevo Ministerio de Economía habría una nueva oportunidad para presentar el proyecto, porque nunca fuimos recibidos por Martín Guzmán. Veremos si por la OFEPHI y por el proyecto presentado recientemente se pueda llegar a algo”, aseveró.

