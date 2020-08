—

Chubut (EP), 04 de Agosto 2020. La actividad petrolera chubutense de junio volvió a evidenciar una merma en cuanto a los períodos anteriores. Puntualmente, se registró un retroceso del 5,7%, ya que se extrajeron 253.000 barriles menos de crudo Escalante en el mercado. Si bien la caída no fue brusca, pero sí volvió a preocupar el acumulado, recordando que en todo el primer semestre del año se produjeron 693.000 barriles en los yacimientos provinciales.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación sobre la actividad petrolera, se destacó que en todo el país la caída fue de 0,4%, mientras que en Chubut, tal como se mencionó anteriormente, la variación negativa fue de 5,6%. Esto deja en claro que la situación de la Provincia fue más preocupante que el promedio argentino.

Cinco meses en caída

En el primer trimestre no hubo una profunda preocupación en la Provincia, ya que las cifras negativas no eran tan sustanciales. No obstante, no se puede dejar de lado en el análisis que ya son cinco meses consecutivos los que hay variaciones negativas en la actividad petrolera.

Tras una suba de 0,6% en febrero, en marzo se evidenció la primera caída, que se dio en un contexto internacional que fue por la misma sintonía. En dicho momento, la contracción fue de 1,9%.

Una vez iniciada la pandemia de coronavirus también hubo una repercusión en la actividad petrolera y, lógicamente, también en Chubut. Allí la Provincia inició un proceso de retracción significativo y comenzó a generar preocupación la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Preocupación por el acumulado

Durante abril, la variación negativa fue de 3,1% (140.000 barriles menos); en mayo la merma fue de 4,3% (198.000 barriles menos) y el último mes fue el peor, ya que en junio la caída fue de 5,7% (252.000 barriles menos).

Así las cosas, en el acumulado de todo el primer semestre, tal como se dijo anteriormente, los datos representaron una alerta para la economía chubutense. Entre enero y junio, la producción petrolera tuvo una merma de 2,5%, lo que implica unos 693.000 barriles menos.

Fuente El Diario de Madryn