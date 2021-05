SHARE ON:

Chubut (EP), 03 de Mayo 2021. José Dante Llugdar, Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, recalcó la importancia del Trabajador en la Industria je en vísperas del 1° de mayo, que al igual que en 2020 no tendrá celebración presencial por razones sanitarias.

“Los Trabajadores nos hemos adaptado a las circunstancias y eso se refleja en la Producción. En esta situación complicada por la pandemia, hemos podido salir adelante con el trabajo de las instituciones, de los dirigentes, y en eso fue Chubut la primera provincia que se puso en movimiento luego de lo que pasó en marzo de 2020, donde ya en abril nos pusimos a trabajar. El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz acaba de firmar el mejor acuerdo a nivel nacional. Eso habla a las claras de que hubo dirigentes, junto a Delegados y Afiliados, que realizan tareas diarias dentro del Yacimiento para poner nuevamente en funcionamiento todo, siendo el sector Pulling en Cerro Dragón el que marcó la diferencia con la cual tuvimos la oportunidad de nuevamente estar trabajando. Después de eso nos adaptamos junto a los compañeros con algo impensado como el teletrabajo y la comunicación vía zoom y las teleconferencias. Tiempo atrás no lo habríamos imaginado y, sin embargo, lo terminamos haciendo bien.”

En cuanto a la producción de gas dijo “Comodoro, junto a la Cuenca Austral en Santa Cruz han trabajado continuamente, lo mismo en Tierra del Fuego seguimos haciéndolo y esa provincia nunca dejó de producir Gas. Hubo trabajadores nuestros que llegaron a trabajar hasta 60 días seguidos porque no se podían retirar; por eso mi agradecimiento: porque se adaptaron a las circunstancias y no es fácil soportar estar lejos de la familia, donde ellos hacen un programa rotacional de 21 días y sin embargo lo hicieron. En el sector del Trabajo nos adaptamos a las circunstancias y eso está visto aquí en la Cuenca del Golfo San Jorge y tiene que ver directamente con el nivel de la Producción donde los números no mienten.”

En cuento a YPF admitió que está claro que si bien YPF está en una situación muy complicada porque la endeudaron, como al país, en un nivel sin precedentes, sin embargo hay una realidad: que mediante una convocatoria realizada por los presidentes de las compañías que terminó dirigiéndola él, quedó reflejado que hay una sola manera de hacer las cosas y salir adelante, y es trabajando. Esto involucra a los Trabajadores y a las Trabajadoras, no hay otra forma. Y creemos desde la Institución que en estas cuestiones no solamente hay que parecerlo, sino que hay que ser. Para que nos vean de esa manera, tratamos de dar el ejemplo trabajando día a día, aun con las dificultades que hoy presenta el aspecto sanitario para todo el mundo”.

En cuanto a su gremio y sus trabajadores afirmó “En nuestra Institución está de manifiesto que para los dirigentes, en cada secretaría que tienen a cargo, las cosas son claras y también lo es el mensaje al Afiliado para el futuro, que estamos muy comprometidos con ellos y siempre miro al futuro; y que más allá del contexto natural de los ciclos de vida de una persona, lo veo con cierta naturalidad y lo tengo incorporado. Y cuando hablo de futuro, hablo de que estamos convencidos de que la única manera que tenemos de mejorarlo, es preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos para el día de mañana. Tal vez yo no las voy a ver, o quizás sí; pero sí creemos que realmente vamos a dar una gran noticia para fin de año y tiene que ver con la Educación. A eso voy cuando señalo el compromiso a futuro, porque creemos que la única manera de salir adelante es teniendo formación a nivel inicial, primario, secundario y terciario.”

Finalmente repartió agradecimientos “Agradezco a la Comisión Directiva por el acompañamiento para con este proyecto educacional que se inicia desde Comodoro Rivadavia, pero partiendo hacia toda la Patagonia. También a todos los Trabajadores y Trabajadoras que me acompañan en esa iniciativa, y que están muy comprometidos con cada uno en la responsabilidad que les toca cumplir. Aprovechando que este 1° de mayo vamos a cumplir el segundo año que no lo podemos festejar nucleándonos, estando juntos para celebrar como siempre lo hemos hecho tal vez no todos, pero con aquellos que pueden lo veníamos haciendo. Este vuelve a ser un año atípico, pero nos adaptamos a las circunstancias, por eso quiero llegar con mi mensaje a todo el sector de los Trabajadores, donde nos desarrollamos, en cada localidad y en cada provincia. A todos, les deseo un feliz Día del Trabajador”.