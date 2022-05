—

Neuquén (EP), 21 de Mayo 2022. El bloque productor de shale oil recibió hasta ahora más de u$s 7.200 millones, por lo que concentra un 30% de los desembolsos en la principal formación no convencional del país. El podio lo completan Fortín de Piedra y La Amarga Chica.

Desde hace varios años Vaca Muerta viene acaparando las mayores inversiones en el Upstream de la industria nacional de Oil & Gas. Un informe de G&G Energy Consultants identificó a los bloques que más desembolsos captaron durante la última década.

De acuerdo con el reporte, el primer puesto le corresponde a Loma Campana, el primer desarrollo masivo de un yacimiento de shale fuera de Norteamérica. Entre 2010 y 2021, este proyecto de YPF recibió u$s 7.283 millones; es decir, un 30,4% de todas las inversiones en la formación no convencional.

El área entró en marcha en el año 2013, en función de un acuerdo entre YPF y Chevron. Hoy representa el mayor aporte productivo de shale oil en el país, con más de 43.200 barriles diarios. Detrás de Loma Campana se posiciona Fortín de Piedra, iniciativa de shale gas a cargo de Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, que obtuvo inversiones por u$s 2.242 millones. En solo 18 meses, este bloque llegó a extraer 17,5 millones de metros cúbicos (m³) diarios. En la actualidad, su capacidad de producción oscila en torno a los 16 millones de m³ por día.

El podio lo cierra La Amarga Chica, concesión de shale oil operada por YPF que concentró desembolsos por u$s 1.582 millones, un 6,6% del total. El desarrollo del área, del que también participa la firma malaya Petronas, arrancó en 2018. En estos momentos produce más de 28.900 barriles diarios. De hecho, dos de sus cinco pozos figuran entre los de mayor producción anual acumulada de petróleo a escala nacional.

Proyectos clave

En cuarta ubicación aparece El Orejano, con u$s 1.173 millones; o sea, un 4,9% de las inversiones ejecutadas en Vaca Muerta. Manejado de manera asociada por YPF y Dow, el bloque fue el primer desarrollo de shale gas de la formación. Actualmente extrae 3,8 millones de m³ por día.

» Fortín de Piedra –iniciativa de shale gas a cargo de Tecpetrol– obtuvo inversiones por u$s 2.242 millones, mientras que La Amarga Chica –concesión de shale oil operada por YPF– concentró desembolsos por u$s 1.582 millones.

Dentro del top-5 también figura Aguada Pichana Este, con unos u$s 952 millones. Operada por Total Energies, en sociedad con Wintershall DEA, YPF y Pan American Energy (PAE), hoy el área está produciendo unos 7,5 millones de m³ por día.

Menciones especiales

El ranking de G&G Energy Consultants prosigue con Bandurria Sur (de YPF), que suma u$s 846 millones; Bajo del Choique-La Invernada (de ExxonMobil), con u$s 699 millones; Cruz de Lorena (de Shell), con u$s 683 millones; Bajada del Palo Oeste (de Vista Oil & Gas), con u$s 666 millones; y La Calera (de Pluspetrol e YPF), con u$s 584 millones, en ese orden.

La nómina se completa con Sierras Blancas (de Shell), con u$s 577 millones; Rincón La Ceniza (de Shell), con u$s 544 millones; Loma La Lata (de YPF), con u$s 521 millones; Rincón del Mangrullo (de YPF), con u$s 489 millones; Bandurria Centro (de PAE), con u$s 373 millones; Los Toldos I Sur (de Exxon), con u$s 352 millones; Aguada Pichana Oeste (de PAE), con u$s 328 millones; El Trapial (de Chevron), con u$s 314 millones; Bajada de Añelo (de YPF), con 310 millones; Lindero Atravesado (de PAE), con u$s 285 millones; Aguada Federal (de Vista), con u$s 250 millones; Aguada de la Arena (de YPF), con u$s 237 millones; y La Ribera I (de YPF), con u$s 212 millones.

Fotografía Patagonia Shale