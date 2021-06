—

Buenos Aires (EP), 01 de Junio 2021. El sector de hidrocarburífero comienza un repunte gracias al aumento de sus principales materias primas extraíbles que hicieron retomar el camino de la inversión. El petróleo, en este caso el brent, está en US$70 el barril, precio que hace posible la exportación de la mano también de la poca respuesta del gobierno en materia vacunas que impiden la circulación normal, cosa que en países de primer mundo, no ocurre, en parte también por la venida de más cálidas temperaturas.

En cuanto al gas, el programa Plan Gas.AR que lanzó el Gobierno a finales del año pasado aumentó bastante los precios, luego de dos años. El plan de incentivos se firmó en dólares y por cuatro años, dándole a los inversores cierta previsibilidad difícil de encontrar en otras áreas a invertir del país.

Edgardo Lorenzo, CEO de la compañía, San Antonio Internacional apunta “Si bien todavía estamos lejos de los 90 equipos activos que teníamos en 2015, cuando teníamos casi plena ocupación, tenemos en operación 64 equipos, mucho mejor que los apenas 12 que llegamos a tener en 2020, durante la cuarentena estricta”. La misma es una de las mayores compañías de servicios petroleros en el país y es contratada por YPF, Tecpetrol, ExxonMobil, Shell, y muchas más para perforar y mantener los pozos operativos.

La empresa tuvo que pedir US$106 millones, debido a las restricciones por la pandemia. Al respecto el directivo dijo “Estamos en permanente negociación. La compañía adquirió varios préstamos para ponernos a tono con equipos de última generación y, lamentablemente, después vino la crisis y cayó la actividad. Nos quedamos rengos y nos vimos obligados a tener conversaciones con todos los bancos que nos dieron la ayuda. Estamos intentando refinanciar esas obligaciones y buscar una manera sustentable de poder enfrentarla. Confiamos en que, si haya un poco más de crecimiento en el Brent, se activen más proyectos de petróleo”.

“San Antonio es exclusivamente argentina, solo opera en el país. La perspectiva de que la compañía se venda hoy, con la situación general que hay reinante, no la veo tan alta, no estamos muy bien financieramente porque la pandemia nos afectó bastante. Pero estamos en negociaciones con bancos y proveedores, apostando a posicionar de nuevo a la compañía. Tenemos entre el 10% y 15% del mercado de servicios de petróleo y gas, y el 25% en el de perforación. En general, a cualquier inversor foráneo le preocupa la falta de estabilidad y los altísimos valores de inflación. No entienden que haya 45% de inflación anual. Y preocupa que las reglas que existen no se cumplan, no entienden cuando un contrato se deja de cumplir”, señaló el ejecutivo.

La empresa espera facturar US$300 millones, lo cual la situaría mejor que los casi US$200 millones del año pasado, pero todavía por debajo del promedio de entre US$450 y US$500 millones de los años previos. La proyección de San Antonio es volver a lo que era antes de la terrible pandemia que está sufriendo el mundo para el 2023.