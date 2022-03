SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 18 de Marzo 2022. Brasil, Gran Bretaña y más países registraron precios récord en los últimos días. Las importaciones de gasoil desde Rusia se desplomaron en Europa, empujando la demanda mundial y los precios al alza. YPF pagó una elevada prima para importar gasoil.

El gasoil es por estos días el combustible que más preocupa a los gobiernos y las empresas de todo el mundo. Es clave para la actividad industrial y económica en general y está cotizando a precios récord en los principales mercados. La guerra y las sanciones aplicadas sobre Rusia están generando una mayor demanda y escasez de gasoil, especialmente en Europa En Argentina, YPF tuvo que convalidar días atrás una prima elevada para importar un cargamento.

Los precios del denominado “diesel” están tocando nuevos récord. En Estados Unidos el precio promedio vendido a nivel minorista superó los US$ 5 por galón por primera vez. En el Reino Unido, el diésel tocó el miércoles un récord de £ 1,76 por litro (US$ 2,30). En Brasil el precio minorista promedio alcanzó un récord de 5,73 reales (US$ 1,11) por litro, según la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles.

Con los precios al alza son varios los países tanto importadores como exportadores de gasoil que están comprando y reteniendo los stocks dentro de sus fronteras. Un caso que llamó la atención la semana pasada fue el de Arabia Saudita, un habitual exportador de gasoil. La petrolera Saudi Aramco lanzó un tender para comprar entre 1,2 y 4,6 millones de barriles de gasoil. En China el gobierno solicitó a las petroleras suspender las exportaciones de naftas y de gasoil.

En Estados Unidos el precio promedio vendido a nivel minorista superó los US$ 5 por galón.

Consecuencias de las sanciones

La demanda mundial de gasoil ya era sólida antes de la guerra, debido a la recuperación de la actividad económica global. Con el conflicto bélico desatado, las sanciones económicas sobre Rusia afectaron sus exportaciones de diésel a Europa. Es la demanda europea la que hoy esta sacudiendo los precios mundiales del combustible.

El mercado europeo es un gran importador de gasoil. En 2019 importó 1,4 millones de barriles diarios, de los cuales cerca de la mitad provinieron de Rusia, según datos de la agencia Bloomberg. Los precios mayoristas del diésel en Europa tocaron un récord de US$ 1500 por tonelada métrica.

Un factor adicional que complica la situación es la oferta de biodiesel. La guerra en Ucrania esta afectando los suministros necesarios para la producción europea de biodiesel. En consecuencia, Europa esta incrementando las importaciones de gasoil para suplir ese faltante. Europa representa un tercio de la producción mundial de biodiesel.

Primas al alza

Además del aumento de los precios mayoristas, las primas que se están cobrando para la compra inmediata de gasoil se elevaron significativamente en las últimas semanas. La semana pasada YPF compró 40.000 metros cúbicos de gasoil y pagó una prima de 25 centavos de dólar por litro.

YPF aumentó el lunes los precios de sus combustibles Premium un 11,5% en promedio y los combustibles básicos un 9,5%, pero con precios mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Los aumentos sirven para compensar las pérdidas que la compañía esta asumiendo para importar gasoil y garantizar la disponibilidad para la actual temporada de cosecha.

Fuente https://econojournal.com.ar/

Fotografía Bank Magazine