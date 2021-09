—

Neuquén (EP), 31 de agosto 2021. El gobernador Gutiérrez se mostró en contra de modificar el impuesto a los Ingresos Brutos, cuestionó cambios en las concesiones y en la aprobación de proyectos de inversión.

El gobernador Omar Gutiérrez se mostró en contra de los cambios impositivos que plantea el proyecto de Ley de Inversiones Hidrocarburíferas que impulsa el gobierno nacional, y volvió a reclamar la necesidad de conocer el texto antes de que ingrese a Congreso.

El mandatario cuestionó algunos aspectos del proyecto que informaron fuentes del Ministerio de Economía a los medios de comunicación:

Impuestos: “Nosotros tenemos una de las alícuotas más bajas de Ingresos Brutos, con el 3%, y no estamos dispuestos a resignar recursos para los neuquinos”, dijo el mandatario, aunque se mostró de acuerdo en generar un marco de estabilidad fiscal para el sector en los próximos 20 años.

“Cada vez que firmamos una concesión damos estabilidad fiscal. No estamos de acuerdo con una nueva disminución. Cuando uno compara la estructura impositiva de los costos para producir petróleo y gas entre la cuenca neuquina y otros lugares del mundo, tiene un costo impositivo bajo”, agregó.

“Una ley nacional no puede vulnerar las autonomías impositivas provinciales. Estamos de acuerdo en la estabilidad fiscal, pero no podemos bajar lo que ya hemos bajado”, explicó Gutiérrez, en referencia a la baja de la alícuota de Ingresos Brutos al 3% a la industria petrolera durante el gobierno de Jorge Sapag. “No vamos a bajar ni vamos a subir porque tenemos una de las presiones impositivas provinciales más bajas”, agregó.

Aprobación de nuevos proyectos: Por otro lado, cuestionó que el proyecto de ley plantea la creación de un Consejo Interministerial que aprobará los proyectos de inversión especiales y que estará integrado por representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía, no contempla la participación de las provincias, que son las dueñas de los recursos.

“Si esos proyectos afectan a la cuenca neuquina tiene que estar sentado en esa comisión un representante de la Provincia de Neuquén”, agregó Gutiérrez.

Inversiones en Vaca Muerta: A su vez, cuestionó que al exigir que el 25% de las inversiones en Vaca Muerta se destinen a la etapa piloto, el proyecto de ley dejaría afuera a los proyectos que ya están en etapa de desarrollo.

El proyecto plantea que para acceder a beneficios fiscales (amor la amortización acelerada de impuesto a las ganancias y devolución de IVA), las inversiones en Vaca Muerta deberán ser de un mínimo de 400 millones de dólares, de los cuales 100 millones se debe destinar a la etapa piloto.

Concesiones: Gutiérrez también señaló que “la ley establecería la posibilidad de que dos concesiones cercanas que se están por vencer se puedan fusionar, dando a lugar una nueva concesión por 25 años, generando la duda de que la Provincia no pueda cobrar el bono de prórroga ni el aumento de las regalías” que establece la normativa actual.

“No vamos a renunciar a este cobro que nos corresponde”, remarcó.

El gobernador señaló que la semana próxima habrá una reunión de Ofephi para discutir todas estas cuestiones, sobre todo lo que signifiquen una afectación a los ingresos de las provincias productoras.

“Lo que yo refiero cuando digo que no conozco el proyecto de ley, es que no tengo el borrador o el proyecto. No sabemos si son 20 artículos, si son 300. Pero de ningún modo yo he desconocido que ha existido diálogo”, dijo Gutiérrez en respuesta al diputado nacional Guillermo Carnaghi, quien señaló ayer que el proyecto tuvo amplia participación en reuniones propiciadas por el secretario de Energía, Darío Martínez.

