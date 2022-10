SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 28 de Oct 2022. La petrolera, una de las principales operadoras de shale oil de Vaca Muerta, ganó entre enero y septiembre 13 veces más que hace un año. Sus ingresos crecieron 83%. a u$s 835,8 millones

En nueve meses de 2022, Vista, la petrolera que lidera Miguel Galuccio, ganó uSs 194 millones. El resultado es casi 13 veces mayor al beneficio que la empresa, una de las principales operadoras en Vaca Muerta, registró al 30 de septiembre de 2021 (uSs 15 millones).

En los tres trimestres acumulados desde enero, los ingresos de la compañía crecieron 83%, a uSs 835,8 millones, en tanto que su utilidad de operación se disparó más de 200%, a u$s 390,62 millones.

Así lo informó la compañía en sus estados financieros intermedios consolidados, presentados este miércoles, junto con la divulgación de sus resultados del tercer trimestre. Vista explicó que su performance fue el producto de la combinación entre mejores ingresos por mayores volúmenes de producción y precios más altos de realización, y costos operativos estables.

En el trimestre iniciado en julio y cerrado en septiembre. los ingresos de Vista sumaron uSs 333,6 millones, un 91% más que en el tercer trimestre de 2021. El precio realizado de petróleo del periodo fue de u$s 76,6, un incremento del 34% comparado con el registrado un año antes, impulsado por los mayores precios tanto en el mercado doméstico como en el internacional, precisó la empresa en su informe.

En tanto, el lifting cosí ascendió a u$s 7,5 por barril de petróleo equivalente y las inversiones totalizaron uSs 162,8 millones por la perforación de seis pozos y la completación de tres pads de cuatro pozos durante el trimestre.

El ebitda ajustado del periodo fue de uSs 233,7 millones, un aumento interanual del 127%, con un margen del 70%, 11 puntos por encima de los valores que la compañía había alcanzado al 30 de septiembre de 2021.

La utilidad neta del tercer trimestre de 2022 sumó u$s 79,4 millones, más de cuatro veces por encima de los u$s 18,7 millones de un año antes. Además, Vista registró un flujo de caja libre positivo de u$s 44,4 millones, resaltó la empresa.

Fuente: PetrolNews

Fotografía Council on Foreign Relations