Buenos Aires (EP), 25 de agosto 2022. El gobierno ajustó gastos en el Estado y el sector energético no es la excepción. Cammesa acumula una deuda de alrededor de US$ 1.250 millones con las generadoras eléctricas y de US$ 250 millones con las petroleras. Qué hará la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista.

El ministro de Economía, Sergio Massa, recortó el gasto por $ 210.000 millones en los sectores de educación, salud, obras públicas, planes de fomento para la producción y transporte, entre otros. La decisión de ajustar los gastos del Estado se ve con nitidez también en el sector energético, tanto que Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, tiene una demora de más de 60 días en cumplir con las deudas que tiene con generadoras de energía y petroleras que inyectan gas para las usinas termoeléctricas. Cammesa dejó de pagar los compromisos correspondientes a mayo y junio y acumuló así una deuda con estas compañías de alrededor de US$ 1.500 millones, según explicaron fuentes privadas a EconoJournal.

Cammesa empezó a demorar los pagos a sus proveedores de combustibles, como son las petroleras que le envían gas natural y también las generadoras a quienes les paga la energía que inyectan a la red, debido a la crisis fiscal y al crecimiento de los subsidios a la energía, motivado por atraso en las tarifas de gas y electricidad y por el aumento de los precios del gas y gasoil importados.

Energía de las generadoras

Las generadoras -Pampa, Central Puerto, Enel, AES y Albanesi, entre otras- envían energía al sistema y 10 días después del mes cumplido facturan (por ejemplo, el 10 de septiembre facturarán la energía inyectada hasta el 31 de agosto). Luego, 30 días después (siguiendo con el ejemplo, el 10 de octubre), es decir, 40 días después de entregada la energía, Cammesa debe cumplir con las obligaciones económicas con las generadoras y pagarles la energía inyectada.

A raíz de los problemas económicos y el ajuste que está realizando el gobierno, Cammesa ya lleva incumplidos dos meses sus obligaciones de pago. Es decir, tiene 60 días de más según determina el régimen establecido originalmente con las generadoras. El 10 de agosto, Cammesa tendría que haber pagado la energía entregada en junio y facturada en julio. Pero no lo hizo y acumula también sin pagar los meses de mayo y junio. En total, el monto que Cammesa le debería haber pagado a las generadoras de energía y no lo hizo suman casi US$ 1.250 millones (entre 600 y 650 millones de dólares mensuales).

Gas de las petroleras

En este sector, las petroleras le dieron a Cammesa en junio 24 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) a US$ 4,40 por millón de BTU. El monto total que Cammesa tendría que haberles pagado a los productores por el gas de mayo suma más de US$ 130 millones (sin IVA), mientras que en junio es de alrededor de US$ 115 millones (es menor por la demanda residencial de invierno). Entre los dos meses, Cammesa le debe a las petroleras US$ 245 millones.

En total, Cammesa debe obligaciones por US$ 1.500 millones a las compañías generadoras de energía y a las petroleras. Este monto probablemente Cammesa lo va a rollear y no lo saldará ahora en septiembre. Quedará pendiente hasta fin de año porque, de otro modo, el próximo 10 de septiembre debería pagar el mes de julio, junto a junio y mayo y Cammesa, en este contexto de ajuste, no cuenta con esos fondos.

«Va a depender de cómo se monitoree en Washington el acuerdo con el FMI. Para Economía, si hay que pisar el gasto, lo más fácil es dejar de pagar los compromisos de Cammesa e IEASA, que mueven cifras millonarias», explicó un consultor que está al tanto de la demora.

Ajuste en Cammesa

De este modo, la compañía administradora del mercado eléctrico acumulará a fin de año una importante deuda con las generadoras de energía. Aún no se conoce cómo se resolverá la deuda con las petroleras, ya que las productoras de gas argumentan que necesitan ahora este flujo de dinero para seguir invirtiendo y produciendo gas en el país.

En cuanto a deudas anteriores, también en un contexto de ajuste del gasto, Cammesa nunca superó los 100 días de demoras en sus obligaciones económicas con las petroleras y generadoras de energía. Ahora, en el escenario actual, podría romperse esa barrera.

