Neuquén (EP), 07 de Junio 2021.El derrumbe de la petrolera Medanito. La empresa atraviesa problemas financieros y anunció la venta de activos. Uno podría ser Aguada Chivato-Aguada Bocarey, cuya concesión vence en dos semanas.

Medanito anunció la pérdida del patrimonio neto del 15%. En el último tiempo, las malas noticias financieras en la empresa parecen no tener final. El negativo provocó un cimbronazo dentro de la propia firma de capitales nacionales, que está en una situación de quebranto. Y también encendió las alertas en la provincia de Neuquén dado que como último suspiro la compañía planteó a los accionistas la venta de activos, entre ellos el bloque Aguada Chivato-Aguada Bocarey.

La pequeña concesión vence oficialmente el 18 de este mes, no obstante el gobierno provincial puede otorgarle una extensión transitoria hasta que se tome una decisión sobre su licitación o continuidad. La producción, según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, llegó a 900 barriles de petróleo por día.

Los recursos de petróleo y gas en estos yacimientos es significativa y tiene un gran potencial. Además, la formación Vaca Muertaestá debajo de esa zona en la venta de petróleo negro, incluso más cerca de la superficie que Añelo, por lo que los yacimientos tienen chances de pasar a la explotación no convencional de sus recursos hidrocarburíferos.

Las áreas de Medanito en Neuquén tienen objetivo en la formación Mulichinco, desde donde producen petróleo y gas disuelto. Y cuentan con dos pozos de petróleo de esquisto dado que llega a la roca Vaca Muerta. Finalmente, Medanito tiene acceso a la ventana del gas seco en la formación Rayoso.

El bloque es lindante a Bajo del Toro, donde en la actualidad hay un piloto no convencional por parte de Equinor, el gigante noruego que quiere asentarse en el esquisto neuquino.

De acuerdo con información que recabó +e con fuentes de la industria, varias operadoras que están en Vaca Muerta tantearon la posibilidad de hacerle una oferta al gobierno neuquino para sumar Aguada Chivato-Aguada Bocarey a sus activos.

El diputado provincial Mariano Mansilla encabeza un pedido de la comunidad de Rincón de los Sauces: la reversión del área y la gestión a través de un ente autárquico municipal. Quieren adoptar el modelo del ENIM que permite a Cutral Co y Plaza Huincul gestionar El Mangrullo, un bloque que opera Pampa Energía.

A lo largo de los últimos dos años, Medanito intentó ampliar sus horizontes en la extensa Cuenca Neuquina. Es así que pisó en Mendoza para gestionar el yacimiento Chañares Herrados. Allí invirtió más de u$s 80 millones, pero el gobierno mendocino avanzó en paralelo con otra licitación. El conflicto llegó a la Justicia. La pelea continúa en los tribunales a través de la subsidiaria creada por Medanito bajo el nombre de Chañares Energía, según consta en los estados financieros consolidados.

El legislador le dijo a +e que realizó un pedido de informes al Ministerio de Energía y Recursos Naturales para conocer cuál es el estado de situación de la empresa, del área y cuál será el futuro del bloque conformado por los yacimientos Aguada Bocarey y Aguada Chivato.

“La prioridad de Medanito es pagar la deuda y no tiene para invertir”, afirmó el diputado Mansilla a este suplemento. “Hay una ley provincial que podría prorrogarle la concesión, pero nosotros con la gente de Rincón de los Sauces tenemos muchas objeciones”, expresó.

Mansilla y el dirigente petrolero Marcelo Rucci impulsan el proyecto de ley para la creación de un ente municipal para el manejo del área, como ocurre con El Mangrullo. Argumentan que sumaría ingresos a Rincón de los Sauces, le daría una reparación histórica y serviría para realizar con agilidad obras de infraestructura.

“Lo peor es darle la extensión. Ellos lo que van a hacer es vender. Lo están diciendo: quieren deshacerse de activos”. Mariano Mansilla, diputado provincial

La pelea por esta área en Rincón de los Sauces está ligada a la permanente tensión entre municipios y la Provincia por la coparticipación de impuestos. Por caso, los índices poblacionales sobre los que se calcula su participación en la distribución que realiza la Provincia refieren a 6000 habitantes, cuando ya se proyecta la existencia de 50.000.

De las 13 áreas hidrocarburíferas que Medanito tiene, siete son de explotación y el resto son para exploración.

Pero la compañía también tiene otros negocios fuertes como ser operador en el Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina (MEM), desde el 2010, con una central termoeléctrica de 32 MMW localizada en Rincón de los Sauces, con capacidad o potencia de 32 MW. Pero otra mala noticia llegaría en septiembre: se anunció la conclusión del vínculo comercial con Cammesa.

Negocios: sus áreas y la planta de tratamiento de gas

Medanito está presente en 13 áreas en Neuquén y Río Negro, siete bajo concesión de explotación y el resto bajo diferentes regímenes de exploración en horizontes convencionales y no convencionales. La compañía tiene cuatro bloques en explotación: Aguada del Chivato-Aguada Bocarey, Dos Picos y Cutral Co, en Neuquén; y Medianera, en Río Negro. En el área de Cutral Co es operador al 50% en una UTE con la empresa Cañuelas Gas, en tanto que en el resto de las áreas es operador al 100%. En las áreas Loma Linda y Puesto Roa, ambas en UTE con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), los contratos se encuentran finalizados ante el vencimiento de la concesión.

Con relación al procesamiento de gas, el complejo El Medanito en Colonia Catriel, Río Negro, realiza la captación, endulzado, compresión y tratamiento de gas propio y de terceros con el objetivo de acondicionar el gas asociado de baja presión. Adicionalmente se recuperan los líquidos como gas licuado de petróleo y gasolina. El gas en especificación comercial es inyectado en el gasoducto troncal, y los líquidos son almacenados y distribuidos por camiones.

La idea de Rincón: un ente autárquico

El proyecto de ley para la transferencia de Aguada Chivato-Aguada Bucarey está redactado y ha sido observado con interés por distintos bloques.

“La posibilidad de administrar uno de los bloques petroleros que circundan a la comuna permitirá transferir a la ciudadanía toda la responsabilidad de gestionar, directamente y por primera vez en la historia, parte de la riqueza que surge de la explotación de los recursos del subsuelo”, expresan los impulsores en una nota adjunta al proyecto con una serie de fundamentos.

“Rincón ha sido uno de los lugares que mayor crecimiento poblacional ha tenido, y creo que es un justo reconocimiento para un pueblo netamente petrolero”, señaló el dirigente petrolero Marcelo Rucci a principios de año, cuando hizo pública la iniciativa.

“La legislatura está para hacer justicia y esto debería ser uno de ellos. Estimamos que en breve tiene que ser tratado, y que no solo el partido gobernante estará de acuerdo con esto. El resto del arco político entiende que Rincón lo merece”, dijo el ex intendente de Rincón de los Sauces.

Fuente https://mase.lmneuquen.com/