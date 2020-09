SHARE ON:

Neuquén (EP), 30 de septiembre 2020. Nación actualizó los cánones de superficie para el 2021 y dolarizó los montos a pagar por las operadoras. Las empresas rechazaron la nueva medida y consideran que “no es el momento”. La provincia analiza si adhiere o no a la nueva reglamentación.

El gobierno nacional dolarizó los cánones de exploración y explotación hidrocarburífera que se pagan anualmente y Neuquén se beneficiaría con un millonario ingreso. A partir del año que viene, con objetivo de evitar la desactualización periódica de los montos fijos en pesos, la renta se calculará sobre la base de las variaciones del precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.

A grosso modo, y con las cotizaciones actuales, se podría estimar que la provincia de Neuquén recaudaría unos 8,6 millones de dólares, algo así como unos $663.000.000, lo que implicaría un incremento del 20% de los ingresos actuales. En breve avanzaremos más en detalle sobre estos valores. Por su parte, las empresas petroleras ya comenzaron a plantear sus quejas y consideran que la dolarización es un “despropósito”.

“Lo único que va lograr esto es que las empresas empezarán a devolver superficies a las provincias, porque pagan lo mismo por kilómetro cuadrado las que producen que las que no producen. Y justamente hoy uno de los problemas es que no quien agarre superficie. La conclusión es que todos pierden”, analizó un alto ejecutivo de una petrolera con presencia en la Cuenca Neuquina, en diálogo con Energía On.

Por parte del gobierno provincial, le aseguraron a este medio que “están analizando” el nuevo decreto nacional y todavía no resolvieron si mantendrán la fórmula actual o se alinearán a la nueva reglamentación.

Al cierre de 2018, la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) le solicitó a la secretaría de Energía que se actualicen los cánones. Luego, en septiembre de 2019, Neuquén publicó su propio decreto (2032/19) y fijó montos fijos en pesos tanto para el canon de exploración como el de explotación para el 2020.

Para las etapas de exploración la provincia fijó 3 valores distintos que van desde $1.245 a $7.470 por kilómetros cuadrado (Km2). En el caso que se pida una prórroga el costo asciende a $87.150 por Km2. Y para el canon de explotación fijó el monto de $22.410 por Km2.

Con la nueva normativa, las etapas de exploración pasarán a calcularse desde 0,46 barriles de petróleo hasta 1,84 barriles de petróleo por Km2. En el caso de que se solicite una prórroga, lo que se pagará será el monto equivalente en pesos de 32,22 barriles de petróleo por Km2. Para el canon de explotación, las petroleras deberán pagar el monto equivalente en pesos de 8,28 barriles de petróleo por Km2. El precio del barril que se utilizará será el promedio durante el primer semestre del año anterior al de la liquidación.

Si se tiene en cuenta que la superficie operada en la provincia de Neuquén supera los 26.000 Km2, y que las petroleras de la Cuenca Neuquina vendieron el barril de crudo Medanito en el orden de los 40 dólares en el mercado interno. La multiplicación entre 8,28 barriles de petróleo, por el precio por unidad, por el total de la superficie operadora da un aproximado de 8.611.200 dólares o unos 663 millones de pesos, a una cotización de 77 dólares.

El detalle del decreto que actualiza los montos de los cánones.

Vale señalar que los cánones de superficie se pagan anualmente por adelantado entre el 1 de enero y el 31. Es decir que los nuevos montos fijados pautan lo que las empresas tendrían que abonarlos en pocos meses, a pesar de que fue uno de los períodos más críticos para la industria petrolera internacional y nacional.

Según el decreto que publicó Nación, los montos nuevos son máximos y las provincias quedan facultadas para analizar la posibilidad de propiciar descuentos en virtud de las políticas de estímulo que se consideren necesarias. Esto implica que los valores a considerar puedan ser menores, a la hora de cobrar, pero también el dólar puede seguir en alza.

Por último, cuando Neuquén fijó los nuevos precios de los cánones para el 2020, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) le envió un pedido exclusivo al gobernador, Omar Gutiérrez, y le solicitó que se deje sin efecto el Decreto 2032/2019 argumentando que constituía una “extralimitación”. Además, el reclamo se dio en un contexto de actividad baja en la cuenca y en Vaca Muerta.

Hoy el escenario es mucho peor, no solo la actividad está deprimida, sino que la demanda de hidrocarburos no es la misma que en el arranque del año. Las proyecciones de las petroleras es que, recién en el primer trimestre del 2021, la actividad repuntará a valores cercanos a lo que se vio hace un año. Aún no hubo respuesta oficial de la CEPH por los nuevos montos, pero lo que queda en claro es que nace otro conflicto en la industria que genera contingencias entre el sector privado y el público.

Fuente: Río Negro.