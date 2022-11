SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 2 de Nov 2022. El gobierno extendió por un año el permiso exploratorio a ExxonMobil y Qatar Petroleum en el bloque MLO 117, ubicado entre las costas de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Se trata de un área adjudicada en Concurso Público Internacional Costas Afuera N° 1 lanzado en 2018.

La Secretaría de Energía extendió por un año el permiso de exploración offshore de hidrocarburos otorgado a las compañías ExxonMobil y Qatar Petroleum (QP) sobre el área MLO 117 (Cuenca Malvinas Occidental), ubicada entre las costas de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Lo hizo a través de la Resolución 735/22, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Tal como sucedió con otras exploraciones offshore, la prórroga se debe a un pedido de las compañías petroleras ante la suspensión de las actividades en todo el país tomadas por el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia del Covid-19. Los estudios sísmicos para la exploración requieren contratar servicios en otros países y durante la pandemia, por las medidas preventivas y de aislamiento, estaba prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en la Argentina.

Además, la normativa establece que durante el año de prórroga “las empresas permisionarias deberán abonar en concepto de canon la suma establecida que se detalla en el Artículo 57 de la Ley N° 17.319 y por el Decreto N° 771/20 para el primer periodo exploratorio del plazo básico”. Es decir, las petroleras deberán abonar el monto equivalente en pesos de 0,46 barriles de petróleo por kilómetro cuadrado.

Cuenca Malvinas Oeste

La Cuenca Malvinas Oeste tiene nueve áreas licitadas que están ubicadas en aguas que van de 100 a 600 metros de profundidad. ExxonMobil y Qatar Petroleum obtuvieron la adjudicación del área MLO 117 en abril de 2019, donde realizaron una oferta de US$ 34,4 millones. Forma parte de la licitación de 18 áreas correspondientes al Concurso Público Internacional Costas Afuera N° 1. Ambas compañías también comparten las áreas MLO 113 y 118, donde ofertaron US$ 30,1 millones y US$ 29,9 millones respectivamente. Este proceso licitatorio fue lanzado en 2018 para buscar hidrocarburos en el Mar Argentino.

Las ofertas ganadoras en el concurso público alcanzaron un compromiso de inversión de US$ 724 millones y corresponden a las compañías YPF, Qatar Petroleum, Equinor, ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow.

