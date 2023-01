SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 6 de Ene 2023. Organizaciones ambientalistas interpusieron un recurso extraordinario en la justicia para frenar la exploración offshore en el Mar Argentino. Esto demora aún más el inicio de los estudios sísmicos. YPF y Equinor evalúan retomar la exploración recién en septiembre.

La judicialización volvió a empantanar los estudios sísmicos offshore para buscar hidrocarburos en el Mar Argentino. Una nueva presentación en la justicia frenó por el momento el proyecto de exploración sísmica de YPF y la estatal noruega Equinor en la Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, 108 y 114, ubicados entre 300 y 450 kilómetros de la costa bonaerense. Fuentes cercanas al proyecto offshore y que siguen de cerca el proceso judicial señalaron a EconoJournal que “no está descartado, pero es improbable que venga” el buque BGP Prospector, que habían contratado las compañías para que realice los estudios sísmicos. Las mismas fuentes indicaron que si no hay certezas en el corto plazo, YPF y Equinor analizan iniciar la exploración en septiembre.

El buque fue contratado por las compañías el 1° de noviembre y estaba viniendo al país, pero el 24 de ese mes interrumpió el viaje a la Argentina y se fue a otro destino porque no había una autorización judicial que otorgue el visto bueno a que opere en el Mar Argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata recién habilitó la exploración offshore el 5 de diciembre al levantar la medida cautelar presentada hace un año por organizaciones ambientalistas y que frenó la actividad durante todo 2022.

Pero el 22 de diciembre una decena de organizaciones ambientalistas hicieron una nueva presentación en la justicia marplatense mediante un recurso extraordinario para frenar la exploración. Esto generó una nueva demora en el offshore.

“Finalizado el trámite legal y si queda habilitada la operación se intentará que (el buque) venga. No se puede negociar si no hay certezas. El tiempo corre. De fracasar esta operación, se trabaja con la opción de volver en septiembre junto con otros relevamientos”, explicaron las mismas fuentes.

Salvo en CAN 100 que fue otorgada a YPF en 2006, los proyectos offshore corresponden al Concurso Público Internacional Costas Afuera N° 1 lanzado en 2018. Se trata de 18 áreas offshore en las distintas cuencas del Mar Argentino donde participan grandes compañías a nivel mundial como Qatar Petroleum, Equinor (ex Statoil), ExxonMobil, Total, Shell, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI, YPF, Pluspetrol, Tecpetrol y Tullow. En total, las compañías tienen un compromiso de inversión en exploración de US$ 724 millones.

