Chubut (EP), 20 de Julio 2021. En las Octavas Jornadas de Energía que organiza del diario Río Negro fue el ambicioso proyecto que prepara para dicho lugar. Busca sumar 220 pozos en el año que viene. El gigante del Golfo San Jorge fue uno de los primeros en activarse en la pandemia.

El gigante Cerro Dragón, ubicado entre Chubut y Santa Cruz, es uno de los yacimientos convencionales más importantes del país. Con una superficie que abarca 3.400 kilómetros cuadrados suma más de 70 años aportando producción. Inicialmente fue operado por YPF a partir de 1958 y PAE tomó las riendas en 1997.

Danny Massacese, Upstream Managing Director de la firma, definió que de aprobarse serán 220 perforaciones en ese bloque que hoy cuenta con siete equipos de perforación y 18 de workover. Agregó que podrían llegar a 21 equipos de terminación. “Estamos previendo perforar 220 en Cerro Dragón, todavía no está cerrado. Si finalmente concretamos ese plan eso significa que vamos a tener que hacer un ramp up de equipos de perforación y equipos de terminación. Hoy tenemos siete equipos de perforación”, detalló Massacese en exclusiva para Energía On.

Si bien se trata de un enorme bloque productor de petróleo, también cuenta con una buena producción de gas natural.”El plan significa que vamos a tener que hacer un ramp up de equipos de perforación y equipos de terminación” aseguro Massacese.

Fuente Run Run Energético