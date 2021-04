—

Neuquén (EP), 27 de Abril 2021. Desde el sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa criticó la metodología de protesta en Salud. “Queremos que los médicos estén en los hospitales y nosotros en los yacimientos”, dijo Marcelo Rucci.

El secretario administrativo sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, confirmó en declaraciones radiales que no hubo avances con las cámaras empresariales, luego de la primera reunión celebrada en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Estamos en una conciliación obligatoria por una recomposición salarial del año 2020 y no hemos tenido una respuesta positiva. Las empresas nos han planteado que la situación está difícil, por los paros y cortes de salud y nos pidieron un cuarto intermedio. Nuestro planteo es que no tuvimos aumentos en el 2020 y reclamamos un aumento del 30%. Hasta ahora, las empresas no propusieron nada”, afirmó Rucci.

Consultado sobre la situación de conflicto de salud, Rucci aclaró que no piden el desalojo de los trabajadores, pero sí están en contra de la metodología de la propuesta. “Estamos en contra de la metodología de la medida, que nos impiden trabajar a nosotros (el sindicato presentó un amparo a respecto). No estamos en desacuerdo con el pedido de aumento salarial. Es legítimo pero a costa de todo el perjuicio a los trabajadores petroleros. No tenemos nada que ver con el conflicto y somos rehenes. No decimos que no protesten, pero pedimos que nos dejen ir a trabajar. Queremos que las partes estén a la altura de las circunstancias y arreglen de la manera en que tienen que arreglar. Hay dos posiciones que tienen que llegar a un acuerdo y eso es lo que queremos, que los médicos estén en los hospitales y nosotros en los yacimientos”.

Rucci aclaró que en la actualidad se mantienen las guardias mínimas en los yacimientos. “Además, tenemos problemas en las localidades. En Rincón no podemos salir a ningún lado, estamos imposibilitados de salir, desabastecidos. Tenemos una clínica en Rincón de los Sauces y la Farmacia, que no podemos abastecer. Hay un montón de gente con patologías graves que no le pueden llevar los medicamentos. Es una situación difícil y ni hablar de los comercios o de las personas que trabajan día a día”.

En referencia a los cortes en Rincón, Rucci afirmó que “no es que deja pasar a todos en los cortes. Si son coherentes, permiten el paso y otras veces hay gente que no permite nada. Podés pasar un piquete acá y no te deja pasar en Añelo. Y si volvés, a lo mejor, no te dejan pasar de nuevo y te quedás varado, es todo un tema”.

El secretario administrativo del sindicato petrolero agregó que las empresas no pagarán variables como horas de viaje o extras. “Eso es un caída del 40%, luego de venir cobrando un 223 durante un año, cobrando miserias. Hoy de nuevo caemos en el mismo pozo, del que habíamos empezado a salir. Esto no debería ser así, como tampoco el 223, pero la situación es muy difícil”.

“Otro tema son los contratados, que al estar imposibilitados a trabajar, las empresas rescinden los contratos. Han comunicado que van a rescindir más de 600 contratos y en pocos días, habrá 600 familias sin sustento”, advirtió Rucci.

Consultado sobre el abastecimiento de gas, de cara al invierno, Rucci dijo que “hay compañías que han cerrado el yacimiento porque no pueden evacuar el gas o el petróleo. Eso nos preocupa, porque no pueden salir los camiones”.

Por último, consultado sobre si hubo novedades por el amparo presentado por el sindicato para que se permita el ingreso a los yacimientos, Rucci dijo que hasta el momento, no había recibido ninguna comunicación.

