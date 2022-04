SHARE ON:

Chubut (EP), 06 de Abril 2022. Jorge Ávila, secretario general del gremio en Chubut, habló sobre la propuesta con la que buscarán abrir las negociaciones con las cámaras de Hidrocarburos y de Servicios Especiales. La primera de las reuniones paritarias está pactada para hoy a las 14 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Según el secretario general de Petroleros de Chubut en cuanto a la reunión celebrada con todos los gremios del sector, para unificar posiciones “Lo que pasó en Neuquén la semana pasada ha sido muy importante, porque vamos a ir como bloque petrolero de toda la Argentina, para unificar el reclamo y dar una discusión de una mesa conjunta”,.

“Esto es lo que merece un momento tan complejo como el que vive el país, con una fuerte crisis económica y una inflación que nos golpea todos los días –reseñó-. Lo mejor es un planteo en bloque, en lugar de sobrevivir cada uno por su lado”, afirmó Ávila.

Anticipó que “vamos a pedir entre un 25 y 30 por ciento por un lapso de 90 días, con una revisión técnica en medio”, sobre la propuesta con la que buscarán abrir la discusión con las cámaras de Hidrocarburos y de Servicios Especiales,.

Y subrayo “Si hoy hacemos una paritaria con los números que manejan los medios, estamos hablando de un 70 ú 80 por ciento de inflación anual y es casi imposible que el gobierno te cierre algo así, por el golpe que sería también para la economía. Por eso proponemos una revisión técnica en medio y ver cómo estamos: si la economía se estabiliza, como dice el gobierno y vemos que podemos seguir, seguiremos”.

“Yo miro esta discusión desde el lado del trabajador –refirió-. Si en el año 2014 teníamos 14.760 trabajadores y en 2022 tenemos 8.900, quiere decir que perdimos una gran planta de puestos de trabajo. Por eso nació el ‘precio sostén’, que si las empresas se hacen cargo de mantenerlo cuando el petróleo caiga, vamos a estar de acuerdo. Ahora, si no es así, queremos saber cuál es la diferencia que harán las operadoras, que van a tener un barril a más de 100 dólares y cuando se van nos dejan sin trabajo, entonces no vamos a acompañar. El compromiso debe ser de todos y no podemos permitir que nos pase lo de los últimos tiempos”, aseveró Ávila para concluir.