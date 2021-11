—

Neuquén (EP), 17 de noviembre 2021. Con la adquisición de la concesión de explotación de Aguada del Chivato – Aguada Bocarey nace Patagonia Energy S.A., luego de llegar a un acuerdo con Medanito S.A. De esta manera, Patagonia Energy S.A. logra dar continuidad a la operación del área y estabilidad laboral al personal involucrado, mientras que Medanito S.A concluye su reestructuración financiera, tanto con instituciones financieras como con tenedores de sus obligaciones negociables.

Megeve Investments, propiedad de la familia Solari Donaggio de Chile, a través de su nueva compañía Patagonia Energy S.A., asumirá la totalidad de las obligaciones financieras restructuradas por Medanito S.A. y desarrollará los compromisos de inversión en el área Aguada del Chivato -Aguada Bocarey.

Reconocido localmente como la controlante de la cadena Sodimac en Argentina, el Grupo Megevecuenta con un amplia cartera regional de inversiones en minería, generación eléctrica, y desarrollos inmobiliarios. Sus directores son los tres hermanos Solari Donaggio, que dirigen los destinos del retailer desde el retiro de su padre en 2010.

La concesión Aguada del Chivato – Aguada Bocarey se encuentra en el centro norte de la cuenca neuquina en cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces y comprende una superficie de 110 km2. Cuenta actualmente con 30 pozos activos a partir de los cuales produce 600 barriles de petróleo y 65.000 m3 por día de gas. El área destina alrededor de 35.000 m3 de gas diarios para cubrir la demanda de la ciudad de Rincón de los Sauces durante todo el año. Existen en la concesión dos pozos no convencionales, uno vertical y otro horizontal, que se perforaron con el propósito de evaluar la formación Vaca Muerta.

Esta concesión está estratégicamente localizada sobre la formación Vaca Muerta en “ventana de petróleo” y se ubica al lado del futuro parque industrial de Rincón de los Sauces, que podría representar una importante ventaja competitiva para un eventual desarrollo no convencional. La Provincia del Neuquén participó activamente de las negociaciones para generar condiciones reglamentarias y comerciales propicias. Primero, y a instancias de Patagonia Energy S.A., otorgó a Medanito S.A. una extensión de 10 años para la concesión del área, formalizada por el decreto provincial 1904/21, en la que se comprometieron (a) un bono de extensión de u$s 6.8 millones, (b) un bono de responsabilidad social empresaria de u$s 0,9 millones y (c) erogaciones totales por u$s

95.7 millones, incluyendo la perforación de nueve pozos convencionales. Luego, mediante el decreto 1954/21, la Provincia del Neuquén cedió la concesión a Patagonia Energy S.A. otorgándole los derechos de explotación de la misma.

Patagonia Energy S.A. desplegará un equipo técnico a cargo de Capetrol S.A. quien operará los yacimientos, haciendo uso de su experiencia e idoneidad, con el claro objetivo de materializar el potencial de la concesión. De cara al futuro, Patagonia Energy S.A. consolidará los recursos necesarios para manejar todos aquellos proyectos que decida emprender, tanto en el ámbito de campos maduros, como también en el de recursos no convencionales.

La firma de servicios financieros Puente asesoró al Grupo Megeve en la transacción.

El Ing. Gustavo Palomeque, recientemente designado CEO de Patagonia Energy S.A., comentó: “Nos entusiasman los desafíos que enfrentamos y desde el primer día trabajaremos para mejorar el desempeño de Aguada del Chivato, focalizándonos en una operación profesional, eficiente y sustentable. Iniciamos nuestra participación en el sector con la determinación de convertir a Patagonia Energy en un jugador relevante en la industria, desarrollando esta y las nuevas oportunidades que se presenten”.

Fuente Run Run Energetico