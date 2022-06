—

Mendoza (EP), 15 de junio 2022. La provincia de Mendoza prorrogó la concesión por 10 años del área petrolera El Sosneado, que opera PCR desde principios de los años 90s. La extensión de la concesión será hasta el 2035 y la principal inversión será durante los primeros tres años.

La gobernación de Rodolfo Suarez de la provincia de Mendoza prorrogó la concesión por 10 años del área petrolera CNQ-1 El Sosneado a la compañía Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR). Como condición, la empresa de capitales locales que opera el área desde principios de la década del 90 tendrá que realizar una inversión de US$ 25,4 millones para perforar, reparar y explorar pozos petroleros nuevos. Alrededor de US$ 20 millones deberá invertirlos en los próximos tres años.

La prórroga se implementó mediante el decreto 950/2022, firmado por el gobernador y el ministro de Hidrocarburos, Enrique Vaquié, y publicado el pasado 8 de junio. Establece que la extensión de la concesión será del 6 de septiembre de 2025 hasta el mismo día de 2035 y que “la concesionaria abonará en concepto de bono de prórroga la suma de US$ 500.000”.

Condiciones de la prórroga

Las condiciones de la prórroga para PCR que instrumentó la provincia de Mendoza contemplan, entre otros compromisos, “inversiones en firme por un total de US$ 18.950.000 que incluyen perforaciones y reparaciones de pozos (incluyendo la perforación de un pozo exploratorio) a ser realizadas durante los años 2022, 2023 y 2024, así como inversiones en medioambiente y facilidades hasta el año 2035”, tal como informó la compañía en una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el decreto provincial, el monto discriminado de esta inversión es para la perforación de seis pozos de desarrollo por US$ 12.000.000; la reparación de doce pozos existentes por US$ 2.400.000; inversiones en medioambiente y facilidades por US$ 2.050.000; y la perforación de un pozo exploratorio por US$ 2.500.000.

Además, prevé “inversiones contingentes -sujeto a que se cumplan ciertas condiciones antes del 31de diciembre de 2025- de pozos de desarrollo y exploratorio por un total de US$ 6.500.000 y un Programa de Abandono de Pozos”. La prórroga “contempla el pago por parte de PCR de una regalía fija del 12% del valor boca de pozo de los hidrocarburos que extraiga y una regalía variable mediante la aplicación de una fórmula en función del precio de venta en boca de pozo, tanto del petróleo como del gas”.

Fotografía Revista TNE