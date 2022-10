SHARE ON:

Neuquén (EP), 15 de Oct 2022. Así lo reveló Marcelo Rucci, secretario general del gremio petrolero. El nuevo acuerdo elimina los porcentajes por zona anteriores (del 42 y 60%) y los unifica en el 80%, como “Zona No Convencional”. Además, se llegó al 79% de aumento salarial, con ajustes trimestrales.

Este viernes se realizó una asamblea de trabajadores y trabajadoras petroleras en Añelo. Con más de 18.000 personas presentes, el secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, confirmó que las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa se unificarán como parte de la “Zona No Convencional” y todos los trabajadores de la industria, en estas provincias cobrarán un adicional del 80% sobre el salario básico.

“Hoy es un día histórico y muy importante en la historia de nuestro sindicato. Hemos venido acá, después de la última asamblea, donde nos tomamos el compromiso de dar anuncios importantes y hablar con ustedes de muchos temas”, dijo Rucci.

“Hay muchos frentes que tuvimos que atender, ha pasado mucha agua por debajo del puente y nos han tocado momentos muy difíciles. Quiero contarles, a todos ustedes, lo difícil que ha sido el camino que hemos transitado los últimos años”, agregó.

“Hemos llegado a un acuerdo muy importante. Pero esto tiene un camino muy largo. Cuando nos tocó vivir el 223 en la pandemia, el plan de sustentabilidad que tuvimos que firmar para mantener 10.000 puestos de trabajo. ‘Esto cuesta caro’, dijo el secretario general del gremio en ese momento. Quería ir a firmar solo ese acuerdo, pero le dijimos que no, lo acompañamos y pudimos sostener esos 10.000 puestos de trabajo”, recordó Rucci, para elogiar a Guillermo Pereyra, “que tuvo la grandeza de darnos un lugar”, sostuvo en referencia a su designación como secretario general del gremio petrolero.

“Otra cosa que me dijo fue que había que reivindicar a cada uno de los trabajadores petroleros y me tocó cerrar en ese momento, una paritaria, en febrero. Fuimos con cuatro puntos puntos y nos trajimos esos cuatro puntos”, repasó el secretario general del gremio. “También dijimos que íbamos a ir por el 70%, me decían que estaba loco, pero conseguimos el 79% de aumento salarial, atado a los ajustes trimestrales de la inflación”, resaltó Rucci.

“Y ahora, hemos conseguido algo, que fue una lucha en silencio, una pelea de largos meses y difícil, donde consultamos a Guillermo. Yo pido un gran aplauso para Guillermo Pereyra que nos acompañó”, dijo.

“Este no es un anuncio para el sector, es un anuncio para todos. Nos dividieron en algún momento, zona 3, zona 2 haciendo diferencia con nuestros compañeros, como si no costara ir a laburar, levantarse todos los días a las seis de la mañana para cagarse de frío para producir para este país”, subrayó Rucci.

“A las 10 de la noche firmamos un acuerdo para todos los trabajadores de Neuquén, Río Negro y La Pampa, donde el coeficiente del 42% y 60%, desaparece. A partir de ahora, es del 80%, por zona para cada uno de los compañeros”, anunció Rucci.

En referencia a los salarios, Rucci dijo que “hemos conseguido el 79% de aumento salarial, atado a ajustes trimestrales de la inflación. De ahí para adelante, cada uno recibe lo que corresponde. Pero lo de la zona es otra cosa, es el 80% en el básico”, anunció.

“Es decir que ahora se terminó lo de la zona 2 (para áreas convencionales) y la zona 3 (para las no convencionales) y vamos a tener todos una sola zona, somos todos iguales”, dijo Rucci. “Esta zona se va a llamar Zona no Convencional e incluye a los compañeros de La Pampa, de Cutral Co, de Rincón de los Sauces, todos adentro de la misma zona”, destacó el secretario general del gremio.

“Todos los compañeros, los que estamos acá y en los yacimientos vamos a tener una sola zona con el coeficiente del 80% más los aumentos, mas la seguridad también. También firmamos hace unos días que se terminaba el sistema On Call, un sistema perverso que ponía a compañeros al borde de los despidos. Que no se les ocurra despedir a un solo compañero”, explicó Rucci.

En este sentido, en referencia a la seguridad, Rucci afirmó: “cualquier compañero que ve una situación de riesgo en un yacimiento está autorizado a parar la maniobra. Tiene toda la protección de la organización sindical. Paran, nos llaman y nos hacemos presentes. Tienen toda la protección sindical, si ven peligro en una tarea, llamen y nosotros vamos a estar presentes. Ya hemos pagado muy caro de los señores empresarios. Ahora tienen la facultad de para las maniobras, tienen que volver a sus casas, los están esperando su familia”.

En referencia a estos acuerdos, Rucci resaltó la participación de “algunas empresas que entendieron cuál era el mensaje” y agradeció a los CEOs de YPF, Pan American Energy y Vista, “quienes honraron su palabra”. A su vez, subrayó la intervención del gobernador Omar Gutiérrez y reafirmó su apoyo en la candidatura de Marcos Koopman, agradeciendo la intervención de ambos en el acuerdo.

Fuente https://vacamuertanews.com/

Fotografía Gremiales del sur