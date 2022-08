SHARE ON:

Chubut (EP), 22 de agosto 2022. “Se vienen tiempos muy duros y si no nos defendemos, nos van a llevar puestos. Si no tenemos respuestas favorables nos encontrarán, a partir del 1 de septiembre, en la calle y después en los yacimientos”, advirtió Jorge Ávila.

Esa fue la advertencia que emitió Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, sobre la posibilidad de realizar medidas de fuerza si no se avanza en una ley de hidrocarburos que garantice las inversiones en los yacimientos maduros.

El gremio de petroleros convencionales mantiene la guardia alta porque considera que el Gobierno nacional solo tiene ojos para Vaca Muerta y se ha olvidado de las demás cuencas. “Nosotros queremos que a Vaca Muerta le vaya bien, pero cuando se descuidan a los demás sectores nos preocupamos. Parece que la patria termina en Río Negro y, de ahí, para abajo hay otra Argentina. Tenemos que pelear por nuestros derechos y esa pelea será dura donde el que tiene más por perder es el Estado”, aseguró Ávila en diálogo con Radio del Sur.

La primera señal de disconformidad se dio en la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG Patagonia). El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut no viajó a Neuquén y no fue parte de los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa. “No fuimos porque fue una señal política que no estábamos de acuerdo con que nos dejen olvidados”, subrayó.

El dirigente gremial tiene pactada una reunión con el titular del Palacio de Hacienda para tratar de avanzar en una normativa que incentive el trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge. Esto llevó a Ávila a reunirse con uno de los candidatos a presidente de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta. Toda una señal para el Frente de Todos.

“Tratamos de ponernos en igualdad de condiciones para saber en qué lugar estamos parados. Necesitamos juntarnos con todos los actores para aclarar lo que buscamos a nivel nacional, que es una ley nacional que proteja las cuencas maduras”, destacó el titular de petroleros convencionales.

En la misma posición que el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, el dirigente gremial cuestionó el rol de YPF en Chubut. “Necesitamos una empresa de bandera que esté a disposición de los argentinos y no que esté en contra de los argentinos. No puede ser que nos quieran dejar en un segundo plano y esperar qué van a hacer con Chubut”, criticó.

“Estamos dispuestos a pelear y a dar todas las discusiones que haya que dar. No solo con una operadora sino con todas. Necesitamos tener actividad”, advirtió.

