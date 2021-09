—

Neuquén (EP), 25 de septiembre 2021. La petrolera independiente acordó con uno de sus accionistas, el grupo suizo Mercuria, una extensión en u$s 7,5 millones, a u$s 50 millones, de una línea de crédito. También se redefinieron plazos. La empresa tiene un plan de u$s 220 millones, entre shale y áreas no convencionales

La petrolera Phoenix Global Resources anunció una actualización en sus acuerdos de financiación. La empresa, una sociedad entre Andes PLC y el grupo suizo Mercuria, había informado la semana pasada, cuando difundió sus resultados del segundo trimestre, que mantenía conversaciones con este último accionista para reestructurar las líneas de crédito que, en su momento, le había dado a la compañía.

“Mientras continúan estas discusiones, Mercuria ha acordado aumentar la línea de crédito puente en u$s 7,5 millones, hasta los u$s 50 millones, con las condiciones principales consistentes con los términos de la línea de crédito existente y la fecha de reembolso del capital y los intereses, ampliada hasta el 31 de diciembre de 2021”, notificó la empresa, en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“También ha acordado ampliar el período de gracia para el pago de intereses hasta el 30 de septiembre de 2021 para el acuerdo de líneas de crédito convertibles y posponer la primera fecha de reembolso hasta el 31 de diciembre de 2021”, agregó.

“Los préstamos seguirán siendo no garantizados. El aumento de la línea de crédito se utilizará para financiar los programas de trabajo previstos por la empresa”, completó.

Phoenix Global Resources es una petrolera independiente cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Comercio de Londres y en la de Buenos Aires. Está focalizada en la exploración y producción de hidrocarburos en la Argentina, en particular, en la formación shale de Vaca Muerta y otros recursos no convencionales.

La empresa tiene más de 900.000 de acres concesionadas en la Argentina (700.000 ya operativos), reservas 2P equivalentes a 18,8 millones de barriles equivalentes de petróleo (bep) y una producción promedio equivalente a un interés de trabajo de, aproximadamente, 4549 bep diarios en 2020.

“Phoenix tiene una exposición significativa a la oportunidad no convencional en la Argentina, a través de sus aproximadamente 0,6 millones de acres con potencial en Vaca Muerta y otro potencial no convencional”, reseña la empresa.

En el primer semestre, Phoenix facturó u$s 36,1 millones, un crecimiento desde los u$s 24,9 millones de la mitad inicial de 2020. También mejoró el precio real del petróleo: u$s 47,03 por barril, contra u$s 39,19 de un año antes. La pérdida operativa, de u$s 16,04 millones, también fue ostensiblemente menor a los u$s 50,8 millones en rojo a junio de 2020. Esto se reflejó en el ebitda: ganó u$s 7,23 millones, contra una pérdida de u$s 34,5 millones en el ejercicio comparable.

En términos de ebitda ajustado, la ganancia ascendió a u$s 7,06 millones. Hace 12 meses, el momento de mayor impacto del Covid y de la crisis de precios que afectó a la industria petrolera global, fue una pérdida de u$s 11,6 millones.

“Aunque el Covid-19 sigue ocasionando un entorno extremadamente dificultoso, los beneficios del impacto de las reducciones de costos y la nueva estructura corporativa que implementamos el año pasado se reflejan en los resultados para el período de seis meses hasta el 30 de junio de 2021”, destacó la empresa en la presentación de su balance intermedio.

En ese documento, había anticipado que su accionista mayoritario, Mercuria, “continúa brindando su respaldo y el directorio cree que la compañía, ahora, está en una posición financiera más firme, que le permite focalizarse en el desarrollo de sus activos no convencionales”.

Phoenix recordó que, durante el semestre pasado, la Provincia de Neuquén le concesionó, por decreto, la explotación no convencional durante 35 años sobre aproximadamente 43.372 acres en la parte norte del área Mata Mora. Además, prorrogó por cinco años, hasta abril de 2026, los derechos de explotación sobre alrededor de 11.918 acres en la parte sur de ese bloque.

El Ejecutivo neuquino también aprobó, por decreto, una prórroga de un año, hasta abril de 2022, de los derechos de exploración de la empresa en los bloques Corralera Noreste y Corralera Sur.

“La concesión Mata Mora abarca una fase piloto con trabajos determinados a completarse para marzo de 2026, que incluye un compromiso de capex de u$s 110 millones, y que consta de cuatro pads de tres pozos horizontales cada uno de ellos, con una longitud lateral promedio de 2150 metros”, señaló.

“El compromiso de exploración de Corralera incluye obligaciones para realizar dos pozos horizontales, a más tardar, en abril de 2022”, había agregado.

En su balance semestral, Phoenix refirió que los programas de trabajo para 2021 y 2022 abarcan la perforación y terminación de los dos pozos horizontales en Corralera, “así como la perforación y terminación de dos pads en Mata Mora, cada uno de ellos con tres pozos”.

“Hemos finalizado la preparación del sitio en ambas ubicaciones en Corralera y se movilizó el equipo de perforación para perforar el primer pozo”, anticipaba.

Esto, finalmente, ocurrió algunas semanas atrás, a fines de agosto, con el inicio de exploración del primer pozo en Corralera Noreste. En Corralera, Phoenix comprometió inversiones por u$s 32 millones para completar dos pozos de estudio e identificar el verdadero potencial de la formación en el área.

En términos generales, Phoenix tiene un plan de inversiones por u$s 220 millones a lo largo de 24 meses en Neuquén, en exploración y desarrollo de activos shale y convencionales.

“Serán necesarias inversiones importantes para explotarlos completamente y (Phoenix) reconoce que, para lograrlo, podrá ser necesaria la provisión de fondos de terceros, aparte de Mercuria”, informó.

Mercuria es uno de los grandes traders de commodities del planeta. Con sede en Ginebra, opera en 50 países y, además de petróleo, tiene negocios en minerales, energías renovables, gas natural licuado (GNL), biocombustibles y granos, entre otros.

