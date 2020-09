—

Buenos Aires (EP), 02 de septiembre 2020. El viernes pasado, el crudo cerró por encima de los u$s 45 y echó por tierra las diferentes interpretaciones acerca de cuándo se cumplía el plazo. Refinadores y productores negocian precios de venta sin tomar como referencia el barril criollo.

El cierre del precio del petróleo del viernes terminó de echar por tierra todo tipo de interpretaciones y ya es una realidad la caída del precio sostén del barril criollo fijado por el Decreto 488. El primer artículo de esa norma, publicada en mayo, establece que si la cotización promedio del Brent de los últimos cinco días supera los 45 dólares por 10 días consecutivos, la medida quedará automáticamente sin efecto.

Pero como el decreto no especifica si se deben contabilizar 10 días corridos o hábiles, surgían diferentes interpretaciones. De todos modos, cualquiera sea el patrón que se tome, el plazo establecido ya quedó cumplido y por lo tanto el precio local del barril pasa a regirse por lo que indica el mercado internacional.

Para las refinadoras el plazo se había cumplido el miércoles pasado, ya que entendían que el decreto hablaba de 10 días consecutivos.

Hacia adelante

Caído el precio sostén y con el Brent en torno a los U$S 45, la exportación le dejaría al productor unos U$S 41 por el crudo Medanito, una vez descontados los gastos de exportación de entre U$S 3 y U$S 4. De este modo las refinadoras pueden adquirir el crudo a ese precio a la paridad de exportación. En concreto, lo que empezó a suceder es que las refinadoras están empezando a negociar con los productores precios de venta en torno a ese valor.

«Desde el miércoles de la semana pasada se empezó a registrar una mayor oferta de crudo en el mercado local. Habrá que decisión toma el gobierno, pero en la práctica refinadores y productores comenzaron a negociar precios de venta sin tener en cuenta el barril criollo«, explicó un consultor.

Habrá que ver qué posición adoptan las provincias petroleras, con Neuquén a la cabeza, ya que el decreto establecía que para el cobro de las regalías debía tomarse los U$S 45 como precio de referencia. Pero, técnicamente, si la norma perdió vigencia, a partir de ahora esas regalías se cobrarán sobre el precio de la transacción efectivamente concretada.

Queda por ver si el Gobierno nacional adopta alguna media para mitigar esta potencial caída de las arcas provinciales.

Fuente Econojournal