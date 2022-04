SHARE ON:

—

Salta (EP), 28 de Abril 2022. Según infirmó President Petroleum, podría comenzar la producción de gas a fines del tercer trimestre del año. En el mercado spot argentino se viene registrando una suba del precio. La producción de gas de la cuenca Noroeste viene en declino hace años. En julio del año pasado fue de 4,2 MMm3/d, cuando el total del país en ese mes fue de 131 MMm3/d.

La compañía británica President Energy (ex President Petroleum) analiza reactivar la producción de gas en el yacimiento Martínez del Tineo, dentro de la concesión Puesto Guardian, ubicado en la provincia de Salta. La definición de la petrolera independiente tiene que ver con la señal de precios al alza que se registra en el mercado local.

En las últimas semanas se registró una escalada en el mercado spot del gas que preocupó a la Secretaría de Energía, que convocó de urgencia a una reunión para el pasado sábado. El hidrocarburo para algunas industrias que se abastecen de la cuenca del Noroeste llegó en los últimos días a los US$ 14 por millón de BTU, un valor por encima de los US$ 10 que se habían alcanzado en marzo, tal como publicó EconoJournal. Además, la Secretaría de Energía precisó que el 10% de los usuarios residenciales con mayores ingresos deberán pagar a partir de junio US$ 5,76 el gas, tres veces más de lo que abonan hoy los hogares.

“Como consecuencia del aumento de los precios y de la demanda de gas en la Argentina, President está reevaluando el potencial proyecto de gas profundo en el yacimiento Martínez del Tineo, dentro de la concesión Puesto Guardian, con un proceso de farm out que se iniciará a finales del tercer trimestre”, informó la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Noroeste

La reactivación de este proyecto en la cuenca Noroeste es toda una novedad para el sector ya que la producción de las provincias del NOA, como Salta o Formosa, viene en un marcado declino desde hace años. Según un informe de la consultora Economía y Energía, en julio del año pasado la cuenca del Noroeste produjo 4,2 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), cuando la producción nacional total superó los 131 MMm3/d.

President Petroleum explicó en un comunicado que en 2016 tuvo un intento de reflotar el proyecto de gas en el yacimiento Martínez del Tineo, pero, por el contexto del mercado de hidrocarburos esa iniciativa terminó fracasando. Pero, ahora, la petrolera tomó la definición de reactivar la producción en Puesto Guardian, que tiene la concesión hasta 2050 y cuenta con infraestructura debido a las operaciones de producción de petróleo que tiene en esa zona.

Un informe independiente de la consultora Gaffney, Cline and Associates en 2012 estimó a los recursos recuperables del yacimiento de President Petroleum en Salta en 570 BCF de gas y 14,5 MMbbls de condensado. Pero una estimación interna de la compañía, actualizada en 2016 después de trabajos geológicos y geofísicos adicionales, mejoraron esas cifras a aproximadamente 2,8 TCF de gas y 69 MMbbls de condensado.

Producción de petróleo

President Petroleum también informó sobre la actividad petrolera que realiza en la concesión Puesto Guardian e indicó que “las pruebas en los pozos DP2001/2003 siguen avanzando y ambos han demostrado una producción comercial”. Además, la compañía perforó “con éxito el lado lateral del antiguo pozo productivo PG 13-1 hasta la profundidad de 3.512 metros”. La compañía estimó que “confía en su capacidad para ponerlo en producción antes de finales de mayo”.

En tanto, el pozo PE-8 del mismo yacimiento “ya ha sido reparado y limpiado de la arena acumulada, y los resultados de las pruebas efectuadas (swab) muestran producción de petróleo y gas”.

Por último, President Petroleum remarcó que “el entorno macroeconómico sigue apoyando la suba de los precios mundiales del petróleo, con un aumento de 2 dólares por barril en los precios a cobrar por la producción argentina de abril, con una tendencia al alza prevista para más adelante en el año”.

Fotografía High Luck Group Limited