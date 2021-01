SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 05 de Ene 2021. El shale oil representa el 25% de la producción nacional de crudo. De los 20 pozos que más rindieron en este particular año, 19 tienen objetivo en Vaca Muerta. Neuquén se perfila como la mayor productora de petróleo del país.

Vaca Muerta mantuvo su liderazgo en la producción de gas y se mete cada vez más en el petróleo, pese al contexto adverso de la pandemia del COVID-19 y los irresueltos caminos de la macroeconómica. De los veinte pozos más productivos del país, 19 tuvieron como objetivo la formación shale en este año cruzado por la pandemia del nuevo coronavirus.

De este modo, Neuquén, además de ser la provincia con mayor producción de gas, está conquistando el territorio del petróleo que históricamente le pertenecía a Chubut -ninguno de sus pozos convencionales está en este top 10-; en los últimos meses están igualadas, pero a mediados del año pasado los yacimientos neuquinos superaron en crudo a los chubutenses, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación.

El pozo más productivo del país, en barriles acumulados hasta noviembre incluido, es de YPF y está en él área Loma Campana: el YPF.Nq.LLL-1567(h). En total, son 390.297 barriles acumulados en los once meses del año que están disponibles en los datos oficiales, un promedio de 1182 barriles por día (bpd). Nada menos que siete son los pozos que aportó el bloque estrella de YPF en este ranking.

El petróleo no convencional representa casi el 25% de la producción total. La reducción de los costos de perforación y la mayor eficiencia que dieron en el shale los pozos horizontales han sido dos importantes factores. No obstante, sin inversión de capital continua, y con paciencia puesto que los resultados se ven de cuatro a seis meses, esto no puede ser una realidad.

Las áreas de shale oil en Vaca Muerta con los mejores pozos son, además de Loma Campana, Bajo el Choique, La Amarga Chica, Bandurria Sur y Bajada del Palo Oeste. Sólo sale de la regla el pozo de Roch en la formación Tobífera en la parte continental de Tierra del Fuego (en la ubicación 17 con el ROC.TF.SM.a-1002)

El segundo pozo con más producción del país también es de Loma Campana y se trata del YPF.Nq.SOil-391(h), que acumuló de enero a noviembre nada menos que 368.247 barriles, que pasado a un promedio diario significa 1116 barriles de shale oil de la formación Vaca Muerta. Los dos primeros puestos los ocupa este área pese a que tuvo que recortar parte de su producción en abril y durante buena parte de estos meses de crisis.

ExxonMobil se queda con los puestos dos y tres, con los pozos XOM-Nq.BdC-5(h) y XOM-Nq.BdC-6(h) en el bloque Bajo del Choique. Estamos hablando de 367.396 y 366.969 barriles acumulados respectivamente. Es decir, un promedio de 1113 y 1112 bpd respectivamente. El primero de los pozos mencionados arrancó siendo uno de los superpozos de Vaca Muerta, con una producción inicial de 2460 bpd.

La Amarga Chica es otra de las áreas que suma pozos altamente productivos de petróleo. En este top 20 tiene tres, uno de ellos es el quinto más productivo. El YPF.Nq.LACh-89(h) acumuló de enero a noviembre de 2020 un total de 335.774 barriles. Es decir un promedio de 1017 barriles por día. Este bloque es uno de los que YPF apostó por el desarrollo masivo.

En el gráfico de esta nota pueden observarse todos los pozos. Es un desglose de los datos oficiales de la Secretaría de Energía realizado por @Petroleo_Ar, una cuenta de Twitter que sigue de cerca el comportamiento de Vaca Muerta, y sobre ellos +e hizo la visualización.

En este año, atravesado por la pandemia, se desplomó el consumo de petróleo y combustibles. Abril fue el peor momento, incluso Loma Campana redujo su producción un 50% y comenzaron las suspnesiones de operarios en la industria argentina.

El próximo debate, según las señales políticas, es una nueva ley de inversiones para el petróleo. Quizás sea una nueva oportunidad para el crudo argentino.

Bloques que abren el camino en Vaca Muerta

En los últimos diez años de desarrollo de Vaca Muerta, hay áreas que empiezan a demostrar todo su potencial y hacerse un lugar en la competitiva industria de los hidrocarburos. Compañías como Chevron, ExxonMobil, Total, Petronas o Wintershall Dea, entre otras, vinieron a invertir en bloques en los últimos años. Tecpetrol, por caso, desembolsó u$s 2500 millones para convertir una estepa en el mayor yacimiento de shale gas del país como lo es Fortín de Piedra.

El bloque de La Amarga Chica fue uno de los proyectos de desarrollo masivo que tuvo YPF. De hecho, a fines del 2019, y luego de invertir u$s 500 millones, pretendía llevarla a una instancia más y llegar a 155 pozos en 34 locaciones.

Bandurria Sur fue la gran operación de venta del año. A lo largo del año aportó cuatro de los pozos más productivos de Vaca Muerta y del país. YPF había perdido a su socio Schlumberger y rápidamente ingresó una UTE entre nada menos que Shell y Equinor, dos de las principales petroleras del mundo.

Invirtieron u$s 177,5 millones cada una para quedarse con el 49% y luego completaron un 11% adicional.

Vista Oil & Gas trabaja como un diamante en bruto a su área Bajada del Palo Oeste. El décimo puesto en el Top 20 realizado por @Petroleo_Arg (puede verse en el gráfico adjunto realizado por +e) es un pozo de esta área que arroja una producción promedio de 907 barriles en un acumulado de 299.506.

Pan American Energy sigue trabajando sus yacimientos no convencionales en Neuquén, pero las dos que les dieron un pozo cada una en este ranking fueron Aguada Cánepa y Coirón Amargo Sureste (puestos 13 y 14).

El primero es el PAE.Nq.ACa.x-101(h) con un acumulado de enero a noviembre de 276.986 barriles: 839 diarios. El segundo se trata del PAE.Nq.CASE-501(h) con un acumulado de 273.111 barriles, un promedio diario de 827 barriles.

