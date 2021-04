SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 28 de Abril 2021. Según el propietario de uno de los mayores perforadores del país Alejandro Bulgheroni, las compañías petroleras necesitan más libertad si Argentina busca desarrollar por completo un imperio de shale en la Patagonia. Vaca Muerta, que tiene potencial para imitar el éxito de la cuenca del Pérmico en Estados Unidos y revitalizar la debilitada economía de Argentina, en febrero seguía teniendo una producción de únicamente 138.000 barriles de crudo por día, en comparación con los 4,6 millones diarios pronosticados para el Pérmico en mayo.

La razón principal por la que estas empresas no están produciendo esas cantidades después de más de una década de haber perforado sus primeros pozos son las muchas reglas gubernamentales, y los muchos cambios en esas reglas, dijo Alejandro Bulgheroni, propietario de Pan American Energy con CNOOC Ltd. y BP Plc de China.“Los perforadores tienen que estar satisfechos de que van a estar a cargo del negocio y que no se les dirá cómo manejar las cosas todos los días”, “Las empresas que tienen que invertir miles de millones de dólares en cualquier parte del mundo necesitan tener algunas garantías sobre el futuro” afirmó.

El país tiene una larga historia de intervenciones en los mercados energéticos. Actualmente, los controles de capital y de exportación frustran el más rápido desarrollo en Vaca Muerta. El Gobierno trabaja en un proyecto de ley que aliviaría esos controles y brindaría a los perforadores condiciones de inversión predecibles, incluido un mecanismo especial de fijación de precios para el crudo.

