Chubut (EP), 24 de Abril 2021. La medida es para los pozos de baja producción con la búsqueda de que reactiven su actividad. En la jornada de este miércoles se firmó decreto en instalaciones de Petrominera. El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Martín Cerdá, anticipó que la firma del decreto que habilita un régimen de regalías diferenciales para reactivar la producción de petróleo y gas en áreas marginales de la provincia. Se estima que en la región hay alrededor de 2.000 pozos improductivos, mientras que a partir de la nueva normativa, las compañías podrán presentar proyectos para reactivar algunas de esas unidades, hoy paralizadas.

“El decreto establece una promoción sobre aquellos proyectos que presenten las operadoras y generen un incremento de la producción que hoy tienen esos yacimientos –detalló el ministro-, en relación a pozos de baja productividad, en áreas marginales donde las operadoras consideren que con nuevas perforaciones o proyectos de recuperación secundaria o terciaria, podrían aumentar su producción. En la región tenemos muchas áreas marginales, alejadas de las instalaciones para transporte de hidrocarburos y que hoy no están produciendo porque los costos las tornan inviables. La idea es que con este incentivo que puede dar el Estado provincial, bajando algunos puntos de regalías, esas áreas pasen a ser productivas y se puedan instalar ductos y demás infraestructura. En la medida en que podamos tener más producción, habrá una mejora en las regalías, que hoy tal vez no sea importante porque dependerá de los proyectos, pero consideramos que será notorio en otro eje importante, como es el incremento en cuanto a empleo y movimiento de equipos. Sabemos que la suba de un equipo de work over genera impacto en puestos de trabajo y movimiento para las pymes”.

La norma habilita a reducir las regalías, que por ley son del 12 por ciento, hasta un tope mínimo del 6 por ciento, luego de la evaluación correspondiente de cada proyecto que se presente. Además, el régimen de regalías diferenciales podría ser temporal, para normalizarse luego de un tiempo prudencial en el que se hayan amortizado las inversiones y recuperado los costos de impulsar los nuevos proyectos.

El funcionario detalló que hay un número importante de pozos inactivos en toda la cuenca, estimado en alrededor de 2.000, por lo que la medida podría poner un importante número de estos nuevamente en régimen de trabajo.“Tenemos la posibilidad de bajar hasta 6 puntos las regalías, pero hay que analizar cada proyecto que presenten las operadoras, porque en algunas se podrá encuadrar en esta norma y en otras áreas no“ Se va a analizar cada proyecto y se resolverá cuánto es lo que se podrá reducir. Hay que monitorear también la producción adicional, que estamos pensando controlar con unidades LACT diferenciadas (instrumentos de medición), para poder monitorearlas y tener un seguimiento. Entendemos que si hay un proyecto que da buenos resultados y se sostiene la mayor producción en el tiempo, el pago de regalías se podría comenzar a escalonar hasta llegar a nivel normal. Es decir que sería un beneficio temporal, como han aplicado otros países. Se acompaña con una baja temporal de regalías para activar proyectos en áreas costosas y marginales, pero una vez que está el yacimiento funcionando, una vez recuperados los costos, se iría normalizando. Es una prueba que queremos hacer este año, vamos a evaluar a partir de los proyectos que nos presenten y el año próximo podremos sacar conclusiones y ver si es necesario ajustar algunos puntos”.

Áreas como Puesto Quiroga y La Tapera, cercanas a El Tordillo, podrían ser cobijadas bajo el alcance del decreto. “Todas las operadoras tienen en sus concesiones este tipo de áreas, de baja producción y donde se necesita agregar instalaciones para el transporte, por lo que creemos que va a haber proyectos para poder encuadrarse en esta norma de incentivos”

