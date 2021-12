SHARE ON:

—

Río Negro (EP), 30 de diciembre 2021. La provincia decidió postergar la compulsa por los bloques no convencionales. Se trata de los yacimientos Cinco Saltos, Confluencia Norte y Confluencia Sur. Hace años que el gobierno trabaja en ese sector que tiene una gran potencialidad.

El gobierno de Río Negro decidió patear la licitación de los bloques no convencionales para el año que viene. A pesar de los anuncios que hizo el senador y ex gobernador, Alberto Weretilneck a fines de septiembre, la provincia no finalizó los pliegos para lanzar la compulsa que se sabe, tiene varios interesados.

Uno de los objetivos de la secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini, era terminar el 2021 con el esperado anuncio para la explotación de las áreas Cinco Saltos, Confluencia Norte y Confluencia Sur que forman parte de la formación Vaca Muerta. El paquete también incluye el yacimiento convencional Jagüel de los Milicos.

Sin embargo, el gobierno decidió esperar un tiempo más, especialmente por la discusión de la ley de Promoción de los Hidrocarburos que se discute en el Congreso de la Nación y que puede tener algún impacto en las concesiones futuras.

Hace años que la cartera de Energía viene trabajando sobre estas áreas ubicadas a 40 kilómetros de la zona urbana de Cipolletti, en el límite oeste de la provincia. Ya en 2019, la provincia llevó un informe al congreso de la Asociación Americana de Geólogos Petroleros (AAPG), para presentar su potencialidad.

El bloque se encuentra próximo a Mata Mora, un yacimiento que explota Phoenix Global Resources. La firma ya anunció una millonaria inversión para el año que viene.

Son 40 km del casco urbano de Cipolletti se encuentran las áreas no convencionales que Río Negro pone en oferta. Las 4 áreas se licitarán para exploración el año que viene, solo una es convencional.

Fue Sebastián Caldiero, exsecretario de Energía y actual diputado provincial por el oficialismo, quien dio a conocer las potencialidades de los bloques rionegrinos. La provincia no tiene áreas no convencionales de crudo y serían las primeras en desarrollarse. Solo cuenta con la Estación Fernández Oro, que opera YPF, donde se produce tight gas.

La zona a licitar tiene una superficie total de 668 Km2 y presenta una baja densidad de pozos.

El área denominada Confluencia Oeste, tiene 268 Km2 mientras que la oriental se denomina Cinco Saltos y posee 400 km2. Río Negro tiene ocho bloques más en exploración, dentro de los cuales se destacan Cerro Manrique y Chelforó, -que ya pasó a la segunda etapa- y que son investigados por YPF. En mayo se conoció que varias empresas nacionales e internacionales compraron información geológica sobre estos bloques.

El estudio consta de estudios geoquímicos en muestras de recortes de perforación y testigos corona, en conjunto con otros estudios geológicos y geofísicos. Con estos resultados podrían definirse la ubicación de pozos piloto que permitirían determinar las mejores zonas para su posible explotación.

Analizan más proyectos para reactivar pozos viejos en la provincia

Río Negro cerrará un 2021 con una muy baja producción de petróleo. A pesar de los intentos del gobierno provincial por estimular la actividad, las condiciones macroeconómicas boicotearon esos objetivos.

La mejor noticia en los últimos meses fue la confirmación del primer proyecto para reactivar pozos viejos o inactivos en los bloques marginales que tiene la provincia.

Fue Petróleos Sudamericanos la primera firma en avanzar sobre esta iniciativa que facilita una serie de beneficios fiscales a las operadoras, como un recorte en la obligación de regalías. La firma liderada por Alfredo Bonetto elevó tres propuestas para recuperar 30 pozos en la zona de Medanito y Barranca Los Loros con una inversión de 3 millones de dólares.

Se esperaba que la gobernadora Arabela Carreras anunciara antes del fin de año la firma de nuevos convenios en torno a este proyecto que se aprobó el año pasado en la Legislatura y se reglamentó hace unos meses. Sin embargo, también se conocerán el año que viene.

Desde la secretaría apuntaron que además de los proyectos presentados por Petróleos Sudamericanos y que forman parte de este acuerdo, también se está trabajando en otros con las firmas Aconcagua Energía y Presidente. Además, se espera sumar a YPF, desde donde ya se adelantó su participación.

Fuente: Rio Negro

Fotografia Diario Petrolero