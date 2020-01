—

Chubut (EP) 30 de Ene. – El secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, junto a su par de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar y el exintendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares; se reunieron con el diputado nacional y presidente de la Comisión Energía, Darío Martínez, a fin de analizar aspectos vinculados a la iniciativa del Ejecutivo Nacional de promover una Ley de Hidrocarburos que mejore las condiciones de la Industria.

Tras el encuentro, Ávila indicó que “se empieza a trazar una Ley, para empezar a ver cuál es el camino para salir de esta difícil situación. Veníamos planteando de hacer algo que proteja Vaca Muerta pero que nosotros seamos un anexo. Estamos de acuerdo con el esquema que se planteó hoy, de proteger las PyMEs”.

“Muchas de estas cosas las hemos discutido inclusive cuando nos sentamos con el propio presidente, Alberto Fernández. La Ley hay que crearla y las operadoras que también tienen su parte de compromiso en esto, deben tener la capacidad de invertir también fuera de Vaca Muerta”, añadió.

Por último, el dirigente expresó que “hay cosas por cambiar, modernizar y esta herramienta debe ser fundamental. Deberá haber préstamos para que las PyMEs puedan subsistir solas, y la que no lo logre será porque no ha entendido el mensaje que se está bajando del Gobierno nacional, que viene a apoyarlas, con quita de intereses, ayudarlas pero en algún momento sacar la cabeza y mostrar los dientes, créditos blandos pero en algún momento hay que sacar la cabeza y mostrar los dientes porque si no así no se puede seguir.

Hay que pensar en un empresariado de verdad en Comodoro Rivadavia, eso ayudará un montón inclusive en la calidad de trabajo”, remarcó Jorge Ávila.

https://www.eldiariodemadryn.com