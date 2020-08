—

Neuquén (EP), 26 de Agosto 2020. Desde el gremio petrolero indicaron que esperarán hasta el miércoles al mediodía para levantar la medida de fuerza. Reclaman pago de acuerdo salarial del 2019 y criticaron a YPF por querer imponer condiciones de trabajo.

El secretario administrativo del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, confirmó el martes 25 de agosto que esperarán hasta el miércoles al mediodía para ver si levantan el paro de 24 horas con afectación de la producción, previsto para el jueves 27 de agosto.

Rucci dijo no ser optimista de encausar un diálogo con las Cámaras Empresarias y reclamó el pago de lo adeudado en paritarias del 2019. “Hasta ahora nos encaminamos al paro de 24 horas a partir del jueves”.

“Nosotros apostamos a dialogar. Nos sentamos en varias oportunidades. YPF dice que invitan al diálogo, pero es una gran mentira. En ningún momento pudimos dialogar, sino que solo vinimos a escuchar imposiciones”, dijo.

“Luliano (Vicepresidente de No Convencionales en YPF) dijo en una nota que habían tratado de acordar con el Sindicato Petrolero igual que con las pymes, pero es una mentira, nunca acordaron con las pymes. Las sometieron y obligaron a que acuerden lo que ellos quieren, sino le sacan los contratos y a nosotros nos vinieron a hacer lo mismo”, afirmó el ex intendente de Rincón de los Sauces.

“Es lamentable que una empresa de bandera quiera venir a someter en democracia, con un gobierno peronista a los trabajadores, de la manera que lo viene a hacer YPF, en complicidad con otros actores y no nos han dejado otro camino. Nos encerraron de tal manera, que vamos a utilizar la única herramienta que tenemos en protesta a todo esto que es el derecho a huelga”, agregó a Radio Arenas.

Consultado sobre la modalidad del paro con afectación de la producción, Rucci dijo que “la gente no va a subir a trabajar y la que está arriba va a bajar los turnos, como corresponde y no vamos a aglomerar gente porque no hace falta. ¿Quién está de acuerdo con lo que quiere hacer YPF, que no te quiere pagar un salario que está homologado desde el 2019?”, dijo.

“Además, no se ha sentado en la mesa para hablar del 2020 y quieren que los trabajadores hagan multiplicidad de tareas en estos convenios que quieren firmar, con el descuento del 30 o 40% del salario”, criticó el dirigente gremial.

“Incluso en muchos casos quieren imponer las ocho horas, cuando sabemos que acá es muy difícil trabajar con ocho horas. No tenemos ninguna duda del éxito de la medida. Los compañeros están cansados de manoseos y lo que ha hecho YPF, que quiere hacerle pagar a los trabajadores la mala administración que han hecho ellos”, dijo el ex jefe comunal de Rincón

Rucci afirmó que se han producido protestas contra YPF en Mendoza y en el sur argentino, por incumplimientos de acuerdos preexistentes. “Los nuevos directivos de YPF son la gran mentira y gran vergüenza de lo que pasa en todo el país”.

El dirigente gremial confirmó que si hasta mañana al mediodía no hay respuestas de las Cámaras Productoras, el paro se realizará el 27 de agosto y criticó que se celebren paritarias en otros sectores y no en petroleros. “A nosotros nos dijeron que no era momento de paritarias, pero acordaron y está bien que lo hagan, un aumento para camioneros. No se quieren sentar con nosotros”, evaluó Rucci.

“Yo no soy muy optimista en que haya un arreglo. La jugada de esta gente es a fondo y nosotros también vamos a ir a fondo. Nos deben el 16,2% del 2019, que está firmado y homologado. A esto se suma, lo del 2020 y quieren que la gente haga duplicidad de tareas y descontarles. ¿Vamos a terminar pagando para ir a los yacimientos?”, se preguntó.

Consultado sobre si no hay resultados luego del paro de 24 horas, Rucci agregó: “seguramente nos reuniremos y haremos un paro más grande, de 72 horas”, cerró el dirigente gremial.

Fuente Vaca Muerta News